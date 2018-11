KPMG setzt auf neue Technologie und Nachwuchs

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG Luxemburg feiert am Donnerstag ihr 30-jähriges Bestehen in ihrem Hauptsitz auf dem Kirchberg. Das Gebäude wurde Anfang 2015 eingeweiht und sollte ursprünglich 1400 Mitarbeitern Platz bieten. Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 1600 Menschen, ein Teil von ihnen bewohnt sogar einen Anbau, der ebenfalls an der Avenue John F. Kennedy steht. Ein Zeichen für das kontinierliche Wachstum des Unternehmens, das 1988 noch rund 50 Mitarbeiter beschäftigte.

«Die Verabschiedung des Audit Act im Jahr 1984 war der Auslöser für die Gründung großer internationaler Unternehmen wie dem unsrigen. Die geografische Nähe zu KPMG Deutschland und die Präsenz vieler deutscher Banken haben zur Ausweitung unserer Geschäftsaktivitäten geführt», sagt KPMG-Manager Philippe Meyer.

Talente sollen gebunden werden

Dank der «Big Four» der Beratungsunternehmen, zu denen neben KPMG auch Deloitte, Ernst & Young sowie PricewaterhouseCoopers gehören, habe der Finanzplatz an Seriosität gewonnen. «Es gibt viele Vorschriften, die sicherstellen, dass unsere Geschäfte in einem stabilen und rechtskonformen Umfeld geführt werden», sagt Meyer.

Wie auch bei den anderen anderen «Big Four»-Unternehmen hat bei KPMG der technologische Wandel einen zentralen Platz eingenommen. «Viele Aufgaben werden von Maschinen erfüllt, um menschliche Entscheidungen zu unterstützen, nicht um sie zu ersetzen. Es gibt einen Platz für kritisches Denken. Eine dem Berufsstand entsprechende Skepsis können Maschinen nicht erlangen», so Meyer weiter.

Mehr als die Größe oder der Name der Firma, bleibe die Beziehung zum Kunden entscheidend. Die langfristige Bindung von Talenten sei dafür der Schlüssel zum Erfolg. «Dazu müssen wir unseren Nachwuchskräften ermöglichen, ihre Talente schnell umsetzen zu können und ihnen die Möglichkeit geben, schnell kreativ sein zu können.»

(Mathieu Vacon/ L´essentiel)