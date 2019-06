Höchster Turm der Welt in den Farben Luxemburgs

Haben am Sonntagabend die Farben der luxemburgischen Nationalflagge unter dem Himmel in Dubai geleuchtet? Ein Foto aus den sozialen Medien zeigte es. Doch am Montag regten sich zunächst Zweifel daran. Die Botschaft des Großherzogtums in Abu Dhabi hat am heutigen Dienstag gegenüber L'essentiel allerdings bestätigt: «Die Firma Emaar, Eigentümerin des Burj Khalifa in Dubai, hatte sich entschieden, die Luxemburger Flagge zu Ehren unseres Nationalfeiertages auf den Turm zu projizieren», hieß es.

So stand Luxemburg am Sonntagabend um 20.20 Uhr eine Minute lang im Rampenlicht und leuchtete in seinen Nationalfarben auf der Spitze des mit 828 Metern derzeit höchsten Turms der Welt. «Der Burj Khalifa zeigt regelmäßig die Flaggen bestimmter Länder zu besonderen Anlässen. In diesem Jahr ist die Luxemburger Flagge zum ersten Mal gezeigt worden», heißt es weiter aus der Luxemburger Botschaft. Botschafterin Elisabeth Cardoso, sagte, sie sei «sehr stolz».

Das Glas kommt aus Luxemburg

Der 206 Stockwerke hohe Wolkenkratzer ist seit 2010 das höchste Gebäude der Welt und der Publikumsmagnet des Emirats. 2008 ist er eröffnet worden. Dass er weithin sichtbar silbern schimmert, liegt am Glas, das der Luxemburger Hersteller Guardian in Niederkerschen entwickelt und produziert hat.

Darüber hinaus pflegen Luxemburg und die Emirate regelmäßige Beziehungen: Einige Minister und der Großherzog waren im Oktober 2017 wegen einen Wirtschaftstreffens nach Dubai gereist, Luxair bietet seit vergangenem Winter einmal pro Woche einen Direktflug zwischen Findel und den Emiraten an. Zudem wird das Großherzogtum 2020 auf der Dubai World Expo einen eigenen Pavillon haben.

We are very proud that tonight, on the occasion of our national day, the #Luxembourg flag was displayed on #burjkhalifa! pic.twitter.com/mL9NCMr4yv — Elisabeth Cardoso (@e__cardoso) 23 juin 2019

(L'essentiel/afp)