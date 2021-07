Wenn Eltern zu Entführern werden

Wenn Eltern sich trennen, wird das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder oft zum Streitfall. Manchmal kommt es sogar vor, dass ein Elternteil die Kinder unrechtmäßig ins Ausland bringt und versucht, mit ihnen unterzutauchen. Zwischen 2016 und 2020 hat die luxemburgische Justiz in 67 Fällen die Rückführung von Kindern, die unrechtmäßig ins Ausland gebracht worden sind, bei den dortigen Behörden beantragt. Das geht aus Zahlen des Justizministeriums und des Ministeriums für innere Sicherheit hervor, die L'essentiel vorliegen.

In 19 Fällen fragten ausländische Behörden ihre Luxemburger Kollegen wegen ähnlicher Sachverhalte an. Neben den familienrechtlichen Ansprüchen kann auch eine Entführung vorliegen. In den letzten fünf Jahren wurden bei der Polizei 31 Fälle von Kindesentführung aktenkundig. Davon waren 20 Fälle aus Luxemburg und in elf Fällen ermittelten die Beamten aufgrund von internationalen Rechtshilfeersuchen.

Konflikte im Vorfeld

Die Motive der entführenden Eltern sind dabei unterschiedlich. «Ob es sich um Eltern handelt, die einen neuen Arbeitsplatz im Ausland gefunden haben und sich dort niederlassen wollen, um Eltern, die lieber in ihr Herkunftsland zurückkehren, oder um einen Elternteil, der seine Familie im Ausland wiedersehen möchte. Dafür gibt es viele Gründe», sagt eine Sprecherin der Justizverwaltung. In fast allen diesen Fällen könne aber davon ausgegangen werden, dass es zuvor einen Konflikt zwischen den beiden Elternteilen gegeben habe.

Ist ein Kind erst mal ins Ausland gebracht worden, muss der Antrag auf Rückführung innerhalb eines Jahres gestellt werden. Die ausländische Behörde versucht dann zunächst den Aufenthaltsort des Kindes ausfindig zu machen. Im Erfolgsfall wird der entführende Elternteil befragt. Er oder sie kann möglicherweise gezwungen werden, das Kind herauszugeben. Wie hoch die Erfolgsquote in solchen Fällen ist, konnte die Justizsprecherin nicht sagen: «Wir haben keine Zahlen darüber, inwieweit die Rückführungen erfolgreich waren.»

(sg/L'essentiel)