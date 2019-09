Klima beschäftigt die Luxemburger erneut

Eine Woche nach der eher gemäßigten Versammlung von 1200 Schülern am vergangenen Freitag unter dem Motto «Youth Climate Luxembourg» fand auch am heutigen Freitagnachmittag ein neuer Klimamarsch in den Straßen der Hauptstadt statt. Es sollte «die größte Klimademonstration, die je im Großherzogtum stattgefunden hat», werden, so kündigten es die Macher vorab an.

Während Mitte März fast 5000 Schüler im Regen auf den Straßen waren, wollten die Organisatoren auch dieses Mal viel Eindruck hinterlassen. Junge und ältere Semester waren gekommen, um dem Ruf nach einem Plan für die Zukunft mehr Ausdruck zu verleihen.

Mehr als 3000 Teilnehmer

»Wir wollen einen Plan für unsere Zukunft und fordern endlich unsere politischen Vertreter auf, Verantwortung zu übernehmen», sagte Zohra Barthelemy, eine der Vertreterinnen von «Youth For Climate Luxembourg», ganz im Stil von Gretha Thunberg.

Nora Back, Vertreterin der Gewerkschaft OGBL und Präsidentin der Arbeiterkammer, warnte junge Menschen vor einer Politik, in der sie keine Zukunft haben. «Die Klimapolitik muss wirtschaftlich sein, wenn wir den Planeten in den kommenden Jahren retten wollen. Wir alle müssen dazu beitragen, damit es unseren Kindern eines Tages gut geht. Dies hier heute ist nur der erste Schritt auf einem langen Weg.»

Etwa 3000 Menschen marschierten nach unseren ersten Schätzungen durch die Straßen der Hauptstadt, bevor sie die Place Clairefontaine erreichten. Die verschiedenen Vertreter der Organisationen ergriffen das Wort, das Mikrofon in der Hand, vor einem Publikum, das sich ebenfalls Lösungen von den politischen Entscheidungsträgern im Hinblick auf die Klimaziele erhofft. Ob sich diese Träume verwirklichen, ist vielleicht schon in ein paar Wochen absehbar.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)