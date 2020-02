Kaum Strafen für Autobahn-​​Drängler in Luxemburg

Besonders wenn es auf den Straßen voll wird – und das ist im Großherzogtum an der Tagesordnung – werden manche Autofahrer zum Rowdy. Immer wieder kleben einige beinahe an der Stoßstange des Autos vor ihnen, drängeln mit Lichthupe, oder überholen sogar auf dem rechten Fahrstreifen.

Die Gefahren, die von solchen riskanten Fahrmanövern ausgehen, kann die Police Grand-Ducale nicht hoch genug einschätzen: «Wir registrieren deswegen beinahe täglich Unfälle, nicht nur auf den Autobahnen», erklärt ein Polizei-Sprecher gegenüber L'essentiel. «In den meisten Fällen bleibt es zwar beim Blechschaden. Allerdings gibt es auch immer wieder schlimme Unfälle mit Schwerverletzten». Eine Statistik führt aber weder die Polizei noch Statec.

Wie oft werden Drängler bestraft?

Über Geräte zur Abstandsmessung verfügen die Luxemburger Verkehrwächter nicht. «Zwei bis drei Streifen der Verkehrspolizei sind täglich auf den Autobahnen unterwegs, um unter anderem diesem Problem zu begegnen», heißt es auf Nachfrage. Im gesamten Jahr 2019 verhängten diese Beamten 75 Strafen wegen zu dichtem Auffahren außerorts (145 Euro und zwei Punkte Abzug), 25 Drägler wurden innerorts erwischt (49 Euro) und 115 Protokolle wegen Überholens von rechts (74 Euro) wurden ausgestellt. Zum Vergleich: Wegen zu hohem Tempo geblitzt wurden dagegen im selben Jahr rund 282.000 Fahrer – also durchschnittlich 772 pro Tag.

Besteht Handlugsbedarf?

Danielle Frank vom Mobilitätsministerium erklärt: «Wie man an den Zahlen sieht, fällt Drängeln in Luxemburg weit weniger ins Gewicht als beispielsweise die Themen Alkohol und überhöhte Geschwindigkeit.» Zu dichtes Auffahren betreffe das Großherzogtum im Vergleich zu seinen Nachbarländern nicht in besonderem Maße. Die Regierung konzentriere sich auf die Ziele, die im nationalen Plan «Verkehrssicherheit 2019-2023» festgehalten wurden. Mit diesem hatte die Politik im vergangenen Jahr zu schnellem Fahren, Alkohol und Drogen, aber auch der Ablenkung durch Mobiltelefone den Kampf angesagt. Das ehrgeizige Ziel den Plans: Die Reduzierung der Unfalltoten auf Null.

Wie sollte man sich verhalten?

Die Polizei rät Fahrern, die bedrängt werden, Ruhe zu bewahren und bei der nächsten Möglichkeit Platz zu machen. «Abruptes Abbremsen, Versuche, den Drängler auf Distanz zu halten oder einzuschüchtern, sollte man auf jeden Fall lassen», erklärt der Pressesprecher. Nicht zuletzt weil solches Verhalten ebenfalls verboten ist und bestraft werden kann. Opfer eines Dränglers könnten auch Klage einreichen, jedoch mit wenig Aussicht auf Erfolg. «In den meisten Fällen steht Aussage gegen Aussage», so der Experte.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)