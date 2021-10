Wo überall gilt der CovidCheck künftig?

Welche Corona-Maßnahmen werden am 18. Oktober in Luxemburg in Kraft treten? Premierminister Xavier Bettel (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) werden am heutigen Freitagnachmittag dazu Stellung nehmen. Die Pressekonferenz können Sie live auf unserer Website verfolgen.

Nach L'essentiel-Informationen soll der CovidCheck künftig in mehr Bereichen verpflichtend Anwendung finden, insbesondere in Restaurants und bei Freizeitaktivitäten. Ein Selbsttest würde also künftig nicht mehr reichen.

(L'essentiel)