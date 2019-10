Mehr Grenzgänger aus Frankreich erwartet

Mit halbjährlichen Publikationen in Französisch und Deutsch eine Meinung über die Großregion bilden und ein immer breiteres Publikum erreichen: Das ist das Ziel der «Cahiers de la Grande Région», die kürzlich vom Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Liser) veröffentlicht wurde. Bei diesem ersten Thema werden die demographischen Entwicklungen im Herzen der Großregion in drei Phasen diskutiert.

1. Bevölkerungsentwicklung in der Region

In diesem ersten Thema, das von Vincent Hein von der Idea Foundation bearbeitet wurde, weist der Autor darauf hin, dass die luxemburgische Bevölkerung in den letzten zehn Jahren um 24 Prozent zugenommen hat und 118.000 zusätzliche Einwohner zählte. Im gleichen Zeitraum wurden 99.200 Arbeitsplätze geschaffen, was einem Anstieg von 30 Prozent entspricht. 48.000 dieser neuen Stellen sind von Grenzgängern besetzt. Bis 2030 sollen jedes Jahr 9700 neue ausländische Arbeitskräfte nach Luxemburg kommen.

2. Die Bevölkerung wird älter

Frédéric Durand vom Liser weist im zweiten Thema darauf hin, dass in der Großregion von 2000 bis 2016 die Zahl der über 65-Jährigen mehr als 400.000 Menschen betrug, was einem Anstieg von 20 Prozent in 16 Jahren entspricht. Die über 65-Jährigen machen heute 20 Prozent der Gesamtbevölkerung der Großregion aus. Ihr Anteil wird bis 2050 auf 25 Prozent steigen, wenn 3,2 Millionen Menschen über 65 Jahre in der Großregion leben. Dies wird nicht ohne Folgen für die arbeitende Bevölkerung bleiben.

3. Grenzüberschreitende Mobilität bis 2035

In Europa hat kein anderes Land als Luxemburg eine so hohe Rate an Grenzgängern, konstatiert Michaël Vollot vom Institut Agape. Nach unseren neuesten Zahlen waren es im Mai 2019 205.592 Menschen. Diese Zahl hat sich innerhalb von 20 Jahren verdreifacht und von 2040 bis 2060 werden tiefgreifende demographische Veränderungen erwartet, wie in dem Bericht festgestellt wird: Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre) könnte in 20 Jahren um 670.000 Menschen abnehmen.

In Bezug auf den Zustrom von Grenzgängern betonte Michaël Vollot, dass sich der deutsche Zustrom verlangsamen werde, da die Zahl der Erwerbstätigen sinken werde, der belgische Zustrom aufrechterhalten werde und der französische Zustrom zunehmen werde. Von 2014 bis 2035 werden 70 Prozent mehr französische Grenzgänger in Luxemburg erwartet. Im Großherzogtum würde Nordlothringen im Jahr 2035 sogar die Hälfte der 267.300 potenziellen Grenzgänger stellen. Das hätte sicher auch Folgen für die Mobilität in der Großregion.

(fl/L'essentiel)