Zoll findet Drogen im Wert von 2,5 Millionen Euro

Das Ende des Jahres 2019 sei von zwei «Erfolgen im Kampf gegen Drogen in Luxemburg» geprägt, wie die Zollbehörde am Freitagmorgen mitteilte.

So wurde ein aus Spanien zurückkehrender Schleuser am Steuer seines Vans abgefangen. Die Beamten, unterstützt von Hundeführern, fanden 262 Kilo Haschisch und 51,6 Kilo Marihuana in dem Fahrzeug. Beim Wiederverkauf hatte die Ladung einen Wert von rund 2,5 Millionen Euro.

Belgischer Händler lieferte Kokain an Luxemburger

Wenige Tage zuvor hatten die Ermittler «eine große Operation des Heroin- und Kokainhandels im Süden Luxemburgs beendet». Ein Erfolg, der die monatelangen Ermittlungen in Zusammenarbeit mit den belgischen Behörden abschloss. Ein belgischer Händler wurde abgefangen. Er kam oft in das Großherzogtum, um Heroin und Kokain an die Einwohner Luxemburgs zu liefern.

Bei seiner Verhaftung wurden mehr als 200 Gramm Heroin, 50 Gramm Kokain und 3500 Euro von den Zollbeamten beschlagnahmt. «Bei den Durchsuchungen in Belgien wurden von den belgischen Behörden mehr als sechs Kilo Heroin beschlagnahmt», hieß es in der Mitteilung.

(jw/L'essentiel)