Landwirte freuen sich über rund 9000 Besucher

Rund 9000 Besucher hat es am Wochenende nach Ettelbrück zur Landwirtschaftsmesse verschlagen. 2019 waren es noch 38.500. Und auch die Zahl der Aussteller sank in diesem Jahr im Vergleich zu vor zwei Jahre: 170 Stände gegenüber 340. Von Tristesse ist allerdings bei der Messe trotz «Covid-Modus» nichts zu sehen. Nachdem die Landwirte sich im Vorjahr mit einer rein digitalen Ausgabe zufrieden geben mussten, freue man sich den Besuchern wieder von Angesicht zu Angesicht entgegenzutreten. «Wir nutzen diese Gelegenheit gerne, um unser Know-how weiterzugeben und das Vertrauen der Kunden zu gewinnen», heißt es am Stand von Luxseeds, einem landwirtschaftlichen Saatgutunternehmen mit Sitz in Greisch. «Es läuft alles sehr gut, sogar besser als erwartet.»

Obwohl bei den Maschinenständen nur jeweils zwei Maschinen ohne jegliches Personal ausgestellt wurden, zog es die Leute das ganze Wochenende über zur Messe. Die rund 4000 Besucher pro Tag waren auf zwei Zeitfenster verteilt. «Morgens bildeten sich wegen der Corona-Tests ab und zu Schlangen an den Eingängen, aber ansonsten lief alles reibungslos ab. Ob bei Zuchtwettbewerben oder den Reitturnieren: Hier gab es keine Probleme», erklärte Michel Santer, einer der Verantwortlichen der Veranstaltung. Es habe ihm eine Freude bereitet, am Sonntag sowohl eine Vielzahl von Fachleuten als auch Familien mit Kindern empfangen zu haben.

(jfc/L'essentiel)