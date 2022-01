«Die Kunden haben Angst – und wir auch»

Vor dem Eingang eines Möbelgeschäfts in der Avenue de la Porte-Neuve parken etwa zehn Polizeiwagen. Die Szene ist an Samstagen in Luxemburg-Stadt alltäglich geworden, da seit mehreren Wochen Demonstrationen gegen die Gesundheitsmaßnahmen stattfinden. Im Inneren des Geschäfts warten die Angestellten verzweifelt auf die Rückkehr der Kundschaft, die die Gänge mehr oder weniger verlassen hat. «Normalerweise ist der Samstag ein Tag mit vielen Besuchern. Inzwischen sind viel weniger Leute da. Die Kunden haben Angst vor unorganisierten Demonstrationen», sagte eine Verkäuferin gegenüber L'essentiel.

Die Branche ist nicht an regelmäßige Demonstrationen gewöhnt und muss sich auch mit der Besonderheit der Protestbewegung auseinandersetzen: ihrer Unberechenbarkeit. In diesem Zusammenhang ist es schwierig, die Kunden zu beruhigen, die sich nach Ruhe sehnen: «Wir verkaufen Damen- und Kinderkleidung. Einige Familien haben sich aus Angst bereits im Laden verkrochen. Touristen sind schockiert und fragen sich, was los ist», sagt die Leiterin eines Bekleidungsgeschäfts, die sich «hilflos» fühlt, aber auch auf die Umsatzeinbußen hinweist. «Das Mutterhaus versteht nicht, warum wir freitags mehr verkaufen als samstags, was früher unvorstellbar war».

«Wir hoffen wirklich, dass es aufhört»

Auch wenn der Rückgang der Besucherzahlen an diesem Samstag auf den Straßen nicht besonders auffiel, so sind die langfristigen Auswirkungen doch real. Das gilt auch für das Gaststättengewerbe. «Um 13 Uhr waren alle weg», fasst die Geschäftsführerin eines kleinen Ladens in der Rue des Bains zusammen. «Die Leute haben Angst, und wir auch. Die Demonstranten sind nicht böse, aber ihre Bewegung sorgt für schlechte Stimmung und Angst», sagt sie vor ihrem leeren Restaurant.

Im Gegensatz zu den chaotischen Szenen in einigen Nachbarländern griffen die Demonstranten in Luxemburg nicht die Schaufenster der Geschäfte an und zeigten sich nicht besonders bedrohlich. Einige Kaufhäuser gehen dennoch auf Nummer sicher. So beschlossen die Galeries Lafayette mehrmals, ihre Türen für ein bis zwei Stunden zu schließen, bis sich die Lage auf den Straßen wieder beruhigt hatte. «Sie lassen die Kunden durch die Notausgänge hinausgehen, was zu Verwirrung führt», berichtet ein Mann, der eine dieser Szenen beobachtet hat.

Am Samstag gab es keine Paraden, die das Ausverkaufswochenende störten. Auch die Zahl der Demonstranten, die sich auf das Glacis konzentrierten, war nach den Ausschreitungen der Vorwochen geringer. Ein Licht am Ende des Tunnels für die Geschäfte, die bereits von der zweijährigen Pandemie betroffen waren? «Wir hoffen wirklich, dass es aufhört», sagte eine Verkäuferin.

(Thomas Holzer/L'essentiel)