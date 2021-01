Luxemburger Lokale räumen zehn Sterne ab

Der Bewertung des neuen Guide Michelin zufolge, bleibt das «Ma langue sourit» das beste Restaurant Luxemburgs. Das Lokal in Mutfort unter der Leitung von Chefkoch Cyril Molard wurde von dem Gastro-Führer auch im Jahr 2021 mit zwei Sternen ausgezeichnet.

Neun weitere Luxemburger Restaurants bekamen einen Stern: das «Lea Linster» in Frisingen, das «Fani» in Roeser, das «Guillou Campagne» in Schouweiler sowie das «Clairefontaine», das «Mosconi», «La Cristallerie» sowie «Les Jardins d'Anaïs» in Luxemburg-Stadt.

« Habe nichts neu erfunden »

«La Distillerie» in Burglinster, dessen Küchenchef, René Mathieu, vom Gault&Millau zum Koch des Jahres 2021 gekürt wurde, behält ebenfalls seinen Stern und erhielt darüber hinaus einen grünen Stern, mit dem der Guide Michelin Betriebe auszeichnet, die sich in besonderem Maße für eine nachhaltigere Gastronomie einsetzen.

«Das ist eine Auszeichnung, die mich auch nach 46 Jahren sehr erfreut», sagt Mathieu und ergänzt:. «Nachhaltigkeit bedeutet Leben. Ich habe nichts neu erfunden, sondern tue das, was Menschen schon seit Jahrhunderten tun: Saisonale Produkte nutzen, die aus der Region kommen.»

Chefkoch René Mathieu vom Restaurant «La Distillerie».

Dreizehn Lokale haben es in den Bib Gourmand geschafft, der ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis belohnt. Das sind: der «Parc Le'h» (Düdelingen), das «Dahm» (Erpeldingen), das «K Restaurant» (Huldingen), «L'Atelier Windsor» (Luxemburg), «La Bergamote» (Luxemburg), die «Brasserie des Jardins» (Luxemburg), «La Cantine du Châtelet» (Luxemburg), das «Kamakura» (Luxemburg), das «Joël Schaeffer« (Mertert), das «Bonifas» (Nospelt), das «Two 6 Two» (Strassen), «L'Écuelle» (Wilwerdingen) sowie neu das «Bistronome» (Strassen).

(jw/L'essentiel)