Alarmanlage sorgt für schnellen Fahndungserfolg

In der Rue de la Sapinière in Bridel stiegen Einbrecher gegen 16.20 Uhr in das Wohnhaus einer Familie ein. Die Alarmanlage des Hauses schlug allerdings an und damit die Einbrecher in die Flucht. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Zeugen beobachteten wie drei Menschen in dunkler Kleidung von dem Anwesen flohen. Den Zeugen fiel weiterhin ein weißer Van mit deutschen Kennzeichen auf, den die Polizei mit weiteren Einbrüchen an diesem Tag in Verbindung brachte.

Die Beamten leiteten eine weitreichende Fahndung nach dem Fahrzeug der Verdächtigen ein. In einer Wohnsiedlung in Olm wurde das Fahrzeug dann mit seinen vier Insassen gestellt. Drei Verdächtige konnten sofort gefasst werden, ein weiterer Mann wurde nach kurzer Flucht ebenfalls gestellt. Bei den Verdächtigen handelt es sich um drei Männer und eine Frau, alle wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft verhaftet. Im Wagen fanden die Ermittler neben Schmuck und Bargeld auch Einbruchswerkzeug.

Weitere Ermittlungen der Beamten ergaben, dass der Wagen Anfang November in Berlin gestohlen wurde und mit falschen Kennzeichen ausgestattet wurde. Den Verdächtigen könnten möglicherweise weitere Einbrüche am Montag in Kockelscheuer und Dahlem begangen haben. Die Festgenommenen werden im Laufe des Dienstags einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)