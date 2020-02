Luxemburg macht sich bereit für kostenlosen ÖPNV

Seit Ende 2018 ist davon die Rede. Nun ist es so weit. Ab dem 1. März «brauchen Bus-, Bahn- und Tramfahrer in Luxemburg keine Fahrkarte mehr zu kaufen», wie Dany Frank, Sprecherin des Transportministeriums L’essentiel radio gegenüber mitteilte.

Erklärtes Ziel sei es, die Autofahrer dazu zu bewegen, auf eigene Verkehrsmittel zu verzichten. Die Maßnahme, deren jährliche Kosten von den Behörden auf 41 Millionen Euro eingeschätzt werden, wird übrigens aus Steuermitteln finanziert.

Ausbildungen und Arbeitsgruppen

Doch der Übergang von einem kostenpflichtigen zu einem kostenlosen ÖPNV geschieht nicht von einem Tag auf den anderen. In den vergangenen Monaten mussten die CFL-Angestellten an verschiedenen Weiterbildungen und Arbeitsgruppen teilnehmen. In Zukunft werden zum Beispiel CFL-Kontrolleure «neben ihrer Aufgaben auf dem Bahnsteig und innerhalb der Zügen» ebenfalls als Informations-Ansprechpartner der Passagiere eingesetzt.

Auch die Tram-Fahrkartenautomaten sollen demnächst abgebaut werden. Die CFL-Automaten hingegen bleiben den Bahnnutzern weiterhin zum Kauf von internationalen Fahrkarten, sowie für 1. Klasse-Tickets im nationalen Schienennetz erhalten. Letztere sind nämlich weiterhin kostenpflichtig. «Wir haben beschlossen, diese Möglichkeit beizubehalten, für diejenigen, die eine etwas entspanntere Reise bevorzugen», erklärt Frank. Im Bezug auf internationale Fahrten wurden mit den Bahngesellschaften der Nachbarländer Vereinbarungen zur Senkung der Preise getroffen.

(jg/L'essentiel)