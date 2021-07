Luxemburg belegt 2. Platz bei Corona-​​Management

Laut einer Studie im deutschen Spiegel hat Luxemburg die Corona-Krise bislang gut bewältigt. In einem globalen Vergleich, der auf vier Kriterien basiert (Übersterblichkeit, Ausmaß der Einschränkungen, Rückgang des BIP und Impfquote), liegt Finnland an der Spitze der Liste. Obwohl Luxemburg in jeder der vier großen Kategorien außerhalb der Top 10 liegt, hat es sich in der Gesamtstudie auf Platz 2 der Weltrangliste positioniert. «Die Bilanz ändert sich ständig», denn die Pandemie ist nicht vorbei, stellt die in Deutschland hoch angesehene Publikation fest.

Die Autoren der Studie, die «die Erfolge und Misserfolge der Regierungen in ihren Daten erfasst» haben, sehen keine einzelne Ursache für gutes Management, sondern «eine Kombination von Faktoren». Zudem fanden sie einen Zusammenhang zwischen Krisenmanagement und dem politischen System, wonach die Top 10 Demokratien waren, mit Ausnahme von Singapur (6.). Die Veröffentlichung der Studie wurde in Luxemburg positiv aufgenommen, so auch von Familienministerin Corinne Cahen (DP), die das Ergebnis auf Twitter teilte. «Die Hauptdiskussion wird jetzt sein, warum Luxemburg nicht den ersten Platz belegt», witzelte die LSAP-Abgeordnete Francine Closener.

Nicht alle stimmten in den positiven Tenor mit ein. «Es ist gut, dass Luxemburg international gut aufgestellt ist, aber nach der Pandemie wird eine genauere Analyse mit Kriterien wie der Anzahl der Infektionen notwendig sein», so Claude Wiseler, Vorsitzender der CSV. Er glaubt, dass die Regierung «zu Beginn der Pandemie gut gearbeitet hat», aber dass «von September bis Dezember schlechte Entscheidungen getroffen wurden, die zu schweren Rückschlägen führten».

Laut dem Europaabgeordneten Sven Clement (Piraten) ist das gute Abschneiden des Großherzogtums vor allem «auf die Wirtschaftsstruktur zurückzuführen, da nur 3,8 Prozent des BIP mit dem Hotel- und Gaststättengewerbe verbunden sind und die Finanzdienstleistungen weiterhin funktionieren». Er stellt fest, dass die Impfung, bei der Luxemburg auf Platz 21 liegt, «in einem kleinen, stärker zentralisierten Land einfacher ist». Die Studie erkennt auch die Rolle von strukturellen Faktoren und sogar Glück an, wie beispielsweise die geografische Lage, die Altersstruktur oder der Zeitpunkt, zu dem die Pandemie in den einzelnen Ländern auftrat.

