Jeder vierte Nutzer postet im Zorn auf Facebook

Wie eine kürzlich im Auftrag des Cybersicherheitsunternehmens McAfee durchgeführte Studie zeigt, können soziale Netzwerke den Arbeitsplatz gefährden. Fast 20 Prozent der Befragten gaben an, dass sie befürchten, ihren Job verlieren zu können, wenn einige ihrer Postings von ihren Arbeitgebern gefunden würden.

Dieser Trend gilt jedoch nicht im gleichen Maße für die L'essentiel-Leser, die an unserer Online-Umfrage zur Nutzung sozialer Netzwerke teilgenommen haben. Nur 6,4 Prozent der 1309 Befragten hatten jemals Angst, wegen einer Veröffentlichung den Job zu verlieren. 92,6 Prozent der Befragten sagen, dass sie noch nie einen negativen Kommentar über ihren Arbeitgeber abgegeben haben.

Soziale Netzwerke gehören verboten

Allerdings hatten nicht alle der Befragten zu jedem Zeitpunkt die volle Kontrolle über ihre Postings. Mehr als jeder Zehnte hat bereits eine Veröffentlichung unter dem Einfluss von Alkohol getätigt, jeder Vierte im Zorn. «Einmal hatte ein Posting, über das ich nicht gründlich nachgedacht hatte, sogar Auswirkungen auf mein Privatleben», erklärte ein Leser. Ein weiterer gab an, «schon mehrere Posts aus Angst vor den Reaktionen gelöscht» zu haben.

22 Prozent der Befragten geben zu, dass sie nicht wirklich wissen, wer Zugang zu ihren Publikationen hat. « Obwohl ich mein Profilbild gelöscht habe, war es noch im Internet sichtbar», sagte ein Umfrageteilnehmer. Vorsichtshalber reinigen 55,5 Prozent der Menschen regelmäßig ihre Konten. 25,2 Prozent glauben, dass sie so in den Sozialen Netzwerken abgebildet werden, wie sie wirklich sind – mit ihren guten und ihren schlechten Eigenschaften. Darüber hinaus gaben 26,5 Prozent an, dass sie Facebook und Co. nutzen, um ein bestmögliches Bild von sich selbst und ihrem täglichen Leben zu vermitteln.

«Mein innigster Wunsch ist es, dass diese sozialen Netzwerke alle gesetzlich verboten werden, weil sie jedem immensen Schaden zufügen» gab ein weiterer Leser, an.

(nc/L'essentiel)