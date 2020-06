Luxemburger Pavillon in Dubai nimmt Gestalt an

Die Baustelle steht nicht still. Auch wenn die Weltausstellung in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), die im kommenden Oktober beginnen sollte, um ein Jahr verschoben wurde, gehen die Bauarbeiten am Luxemburger Pavillon auf einer Fläche von 2270 Quadratmetern weiter. Dies teilte die «GIE (groupement d’intérêt économique) Luxembourg Expo 2020 Dubai» am Dienstag via Twitter mit.

Das ursprünglich gesetzte Ziel, die Arbeiten bis zu diesem Sommer abzuschließen, verschiebt sich nach Angaben der Generaldirektion für Außenhandelsförderung. Demnach müssen «für den Organisator der EXPO 2020 DUBAI die Arbeiten nicht mehr in diesem Sommer, sondern spätestens im Sommer 2021 abgeschlossen sein».

Even if EXPO 2020 DUBAI has been postponed, construction works on the Luxembourg pavilion continue, respecting very strict health and safety measures. Last week, workers were granted a “Certificate for best practice health and safety” in recognition of their excellent work. pic.twitter.com/2DSDXL55Pr — LUexpo2020dubai (@LUexpo2020dubai) June 2, 2020

Derzeit würden nach Angaben der Organisatoren «mehrere Szenarien» evaluiert. «Wir analysieren genau die verschiedenen Optionen: Entweder so schnell wie möglich fertig werden oder bis zu einem bestimmten Punkt weitermachen, dann eine Pause einplanen und erst 2021 weitermachen. Jetzt haben wir einen komfortablen Spielraum, um das Projekt rechtzeitig zur Eröffnung der Ausstellung abzuschließen», heißt es.

Darüber hinaus weist die GIE auf Twitter darauf hin, dass die Arbeiter auf der Baustelle in der vergangenen Woche ein «Zertifikat für Arbeitssicherheit und Gesundheit» erhalten haben. Hintergrund ist die massive Kritik an den Arbeits- und Lebensbedingungen der Gastarbeiter in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aus diesem Grund hat der Organisator der Expo 2020 Dubai eine Charta für die Achtung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiter vor Ort eingeführt. Sie gelte für alle Unternehmen, die auf der Baustelle arbeiten.

Da die Firma Nüssli Adunic, die für den Bau des Luxemburger Pavillons ausgewählt wurde, auf ihre Subunternehmer zurückgreift, muss die Anwendung der Charta «tagtäglich überwacht werden», versprach Marc Scheer, Generalsekretär der GIE Expo Luxembourg Expo 2020 Dubai.

(ol/L'essentiel)