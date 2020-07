Guardian Fusion zwischen Juli und August in Kraft

Die Fusion von Guardian Niederkerschen und Düdelingen wird um den 6. August rechtlich in Kraft treten, wie der stellvertretende Zentralsekretär des OGBL, Alain Rolling, am Mittwochmorgen verriet. Seitens der Direktion wird sie eher zwischen Juli und August erfolgen. «Die Produktion wird wie bisher weitergeführt», versicherte Alain Rolling. «Mitarbeiter aus Düdelingen, die wegen der Coronakrise in Kurzarbeit sind, werden in die konjunkturelle Arbeitslosigkeit übergehen.»

Der Floatglasofen von Guardian Luxguard Düdelingen wird Mitte Juli abgestellt, wie die Geschäftsleitung gegenüber L'essentiel mitteilte. Allerdings bleiben weiterhin Fragen offen: Was passiert beispielsweise mit dem Gelände in Düdelingen? Die Unternehmensleitung konnte diesbezüglich keine weiteren Informationen preisgeben.

Die 461 Mitarbeiter beider Standorte wissen bislang nicht, was auf sie zukommen wird. «Wir wissen nicht, wohin wir gehen. Wir verlangen Garantien für die Arbeitsplätze der Arbeitnehmer», fügte Alain Rolling hinzu. Die Gründung eines neuen Guardian-Werks in Polen, das mit den luxemburgischen konkurrieren könnte, beunruhigt Arbeitnehmer und Gewerkschaften.

(mm/L'essentiel)