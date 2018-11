Zwei Urlaubstage mehr für Beschäftigte?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zwei Tage Erholung zusätzlich: Wie RTL meldet, sollen sich die Koalitionsverhandler von DP, Déi Gréng und LSAP einig darüber sein, den Beschäftigten in Luxemburg zwei Urlaubstage mehr pro Jahr einzuräumen. So soll der Europatag der Europäischen Union am 9. Mai künftig zum gesetzlichen Feiertag im Großherzogtum erhoben werden.

Die neue Regierung will zudem den Mindestlohn netto um 100 Euro anheben. Radio 100,7 berichtet, dass sich die Parteien auch auf eine Legalisierung von Cannabis als Genussmittel verständigt haben. Bis 5. Dezember sollen die Koalitionsverhandlungen zwischen DP, Déi Gréng und LSAP dem Vernehmen nach abgeschlossen sein.

(L'essentiel)