Luxemburger Massentest läuft schleppend an

Alle Einwohner des Großherzogtums sowie die Grenzgänger können sich von nun an auf das Coronavirus testen lassen. Durch die Testreihe soll die gesamte Bevölkerung Luxemburgs auf das Virus untersucht werden, wodurch sich die Wissenschaft neue Erkenntnisse verspricht. Die angepeilten 20.000 Tests pro Tag können bisher allerdings bei weiten noch nicht durchgeführt werden. Zurzeit sind nur etwa 1500 Untersuchungen pro Tag möglich, weil noch nicht alle dafür vorgesehenen Stationen aufgebaut werden konnten. Darauf hatten die Behörden in der vergangenen Woche hingewiesen. Nun soll die Kapazität schrittweise erhöht.

Zunächst werden die Schüler und die Lehrkräfte des 1. Zyklus der Grundschulen getestet. Alle anderen Bürger und Grenzgänger sollen in der kommenden Woche ihre Benachrichtigung für den kostenlosen und freiwilligen Test erhalten. Die Regierung plant 17 Stationen im Land verteilt zu errichten. Dort sollen die Tests im «Drive-in»-Verfahren erfolgen – die Getesteten bleiben also in ihrem Auto sitzen. Die komplette Infrastruktur soll ab Juni ihren Dienst erfüllen. Dann seien 20.000 Tests pro Tag möglich.

Wenn eine Person das Virus in sich trägt, wird sie in eine 14-tägige Zwangsquarantäne geschickt, wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert in einer parlamentarischen Stellungnahme deutlich machte. Darüber hinaus wird ein Infizierter von der Gesundheitsbehörde zu den Personen befragt, mit denen er zuletzt in Kontakt gestanden hatte. Kontakte mit einem hohen Infektionsrisiko werden dann für einen begrenzten Zeitraum von sieben Tagen unter Quarantäne gestellt – vorausgesetzt, dass am fünften Tag ein negativer Screeningtest durchgeführt wird und sie symptomfrei bleiben. Bei einem negativen Testergebnis gelten weiterhin die allgemeinen Einschränkungen.

(Séverine Goffin/L'essentiel)