Frankreich und Belgien müssen «aufwachen»

«Natürlich sind wir mit der Bezahlung zufrieden, die sich im Vergleich zu Belgien fast verdoppelt hat. Aber die Mehrheit der Pflegekräfte sucht in Luxemburg nach einer komfortablen Arbeitsumgebung», erklärt die belgische Krankenschwester Cindy, die im vergangenen Jahr mit insgesamt 42 Kollegen das Krankenhaus von Arlon in Richtung Luxemburg verlassen hat. «Zu sagen, dass Luxemburg uns weggekauft hat, ist eine Ausrede, um die eigentlichen Probleme zu vertuschen. Die Situation in Belgien hat sich in den letzten drei Jahren deutlich verschlechtert.»

Die «Flucht» der Pflegekräfte nach Luxemburg stößt in der belgischen und französischen Politik auf Kritik. So prangerte Marie-Odile Saillard, die Direktorin des CHR Metz-Thionville, die Abwanderungsbewegung der Fachkräfte in Richtung Großherzogtum Mitte Oktober an. Frankreich sorge für die Ausbildung und Luxemburg ernte die Früchte. Ein Zustand der Lücken im Gesundheitswesen der französischen Großregion reiße. In das gleiche Horn bläst auch die belgische Abgeordnete Catherine Fonck, die in der vergangenen Woche darauf hinwies, dass Luxemburg Pflegepersonal mit attraktiven Bedingungen locken würde.

Keine Söldner

Cindy will sich den Stempel der Söldnerin nicht aufdrücken lassen. Sie hat nach ihrer Ausbildung zunächst weiter in dem Krankenhaus in ihrer Heimatregion Arlon gearbeitet. Für sie sei der Vorwurf, Luxemburg kaufe Pflegepersonal in der Großregion eine Ausrede um die eigentlichen Probleme zu verschleiern. Ihrer Ansicht nach, habe sich die Situation in Belgien in den letzten drei Jahren deutlich verschlechtert für die Pflegenden.

Die Krankenschwester, die jetzt auf der Intensivstation des CHL arbeitet, glaubt, dass es in Belgien «nicht mehr genügend Teams für die Arbeitslast gibt». In Luxemburg schätzt sie die klaren Aufgaben und Weiterbildungschancen. Außerdem würde der belgische Krankenhausbetreiber Vivalia selbst in Frankreich rekrutieren, wo die Situation ebenfalls nicht besser ist.

Gehalt und Anerkennung

«Ich bin wegen des Gehalts und der Anerkennung des Berufsstandes gegangen. Hier haben wir auch mehr Verantwortung», berichtet Virginie, eine Pflegeassistentin in einer luxemburgischen Einrichtung für ältere Menschen, die 2013 eine Klinik in Thionville in Richtung Großherzogtum verlassen hat. «Frankreich muss aufwachen, wenn man sieht, wie Krankenschwestern arbeiten und nichts für sie getan wird.»

Auf Luxemburger Seite sieht man das Problem eher als gemeinsames Problem der gesamten Großregion. In der gesamten Region fehle es an medizinischem Personal, erläutert Premierminister Xavier Bettel (DP). Es sei daher an der Zeit ein grenzüberschreitendes Ausbildungsprogramm ins Leben zu rufen, um Personal auszubilden, dass dann auch in der Region bleibe. Nach Angaben von Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) habe das Großherzogtum bisher 70 Personen aus der Großregion für die Arbeit in unseren Krankenhäusern gewinnen können. «Weitere Einstellungen sind in Vorbereitung», sagte die Ministerin.

(nm/L'essentiel)