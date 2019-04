Tourismusbüro verzeichnet starken Saisonstart

Artikel per Mail weiterempfehlen

Viele gebuchte Stadtführungen und zahlreiche Besucher in den Bock Kasematten: Das Fremdenverkehrsamt der Stadt Luxemburg (LCTO) ist mit dem Osterwochenende, das den Beginn der Tourismussaison markiert, zufrieden. Die Zahl der Führungen verzeichnete ein dickes Plus von 96,3 Prozent gegenüber dem Osterwochenende 2018. Diese Entwicklung sei vor allem darauf zurückzuführen, dass Reiseveranstalter viele Touren ins Großherzogtum organisiert hatten. Das gleiche Phänomen war in den Bock Kasematten spürbar, wo über die Feiertage 5164 Besucher gezählt wurden – 36 Prozent mehr als im vergangenen Jahr.

Die meisten Besucher kamen aus Deutschland (1158 Personen, +11 Prozent), gefolgt von den Franzosen (719, +6 Prozent), Luxemburgern (396, +12 Prozent), Niederländern (252, +53 Prozent) und Belgiern (128, +2 Prozent). Ein gutes Omen für den kommenden Sommer!

(jw/L'essentiel)