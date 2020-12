«Der Impfstoff ist wie ein Licht am Ende des Tunnels»

Als Krankenschwester und Abteilungsleiterin der Orthopädie und Traumatologie im Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) in Esch, wünscht sich Djamila Fadel-Petit die gewöhnlichen Knochenbrüche zurück. Gebrochene Arme oder Beine ebenso wie Oberschenkelhals-Frakturen. «Damit wir unsere Patienten in guter Verfassung an ihre Familien zurückgeben können», sagt sie.

Sie wünscht sich endlich die normalen Zeiten zurück. Denn seit fast neun Monaten verwandelt sich ihre Abteilung fast immer in eine Covid-Einheit. Deshalb ist für sie der ab heute verabreichte Corona-Impfstoff «ein Licht am Ende des Tunnels».

Geimpft werden oder nicht? Die Mitglieder ihrer Einheit konnten vergangene Woche selbst eine Entscheidung treffen. «Kein Druck seitens des Krankenhauses», sagt sie und begrüßt auch den Ansatz der Regierung, jedem selbst die Wahl zu lassen.

« Viele haben die Nase voll und wollen wieder ein normales Leben zu führen »

Für die Krankenschwester ist der Impfstoff ein Segen. Dennoch sei der Impfstoff für die Pfleger genauso eine Frage «wie für die Menschen außerhalb des Krankenhaus», sagt sie. «Einige weigern sich, andere wollen lieber warten, aber ich denke, die Mehrheit wird es tun. Viele haben die Nase voll von der Situation und sehen darin die beste Möglichkeit, wieder ein normales Leben zu führen. Es wird ein Auslöser sein». Ab einem gewissen Punkt müsse man der Wissenschaft vertrauen. «Dieser Impfstoff wurde neun Monate lang getestet. Die großen Nebenwirkungen sind beschrieben, wir können auf sie achten».

Cindy, Krankenschwester in einem Krankenhaus in der Hauptstadt, wartet Anfang Januar auf ihren Impfstoff: «Wenn damit der Pandemie ein Riegel vorgeschoben werden kann, dann hoffe ich, dass sich möglichst viele Menschen dafür entscheiden.» Vergangene Woche veröffentlichte Dr. Claudine Als von den Robert-Schuman-Kliniken ein Plädoyer für «Massenimpfungen, die uns Freiheit und Wohlstand bringen können». Auch, wenn es trotz Impfungen noch eine Zeit lang dauern wird.

(nm/ L'essentiel)