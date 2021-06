Vor drei Jahren hat Quentin Jungels das L'essentiel-Tippspiel zur WM 2018 gewonnen. Bei mehr als 3000 Teilnehmern. Obacht, der Wachmann aus Luxemburg ist auch dieses Jahr wieder dabei.

L'essentiel: Wie haben Sie gespielt, um den Wettbewerb 2018 zu gewinnen?

Quentin Jungels: Ich habe hauptsächlich nach Gefühl getippt. Grundsätzlich bin ich davon ausgegangen, dass Frankreich ins Finale kommen würde. Aber was mich gerettet hat, war das Unentschieden nach der regulären Spielzeit im Halbfinale zwischen Kroatien und England. Vor diesem Spiel war ich im Bereich der Plätze 30 bis 40. Ich habe mich durchgesetzt. Dann galt es nur noch, das Finale nicht zu vermasseln.

Was war Ihr Geheimnis? Sind Sie große Risiken eingegangen?

In manchen Spielen muss man sicher sein, in anderen muss man auch mal etwas probieren. Das Wichtigste ist, nach der Gruppenphase vorsichtig zu sein, wenn es viele Punkte bringt. Aber man holt diejenigen schnell wieder auf, die man am Anfang verloren hat.

Wie haben Sie das Finale erlebt?

Ich habe meiner Freundin erst nach dem Halbfinale erzählt, dass ich mitgemacht habe. Ich sagte ihr: «Wenn Frankreich gewinnt, gewinnen wir auch ein Auto». Die Freude war doppelt groß: der Sieg der «Bleus» und das Auto. Am nächsten Tag war es aber nicht leicht, aufzustehen und zur Arbeit zu gehen.

Haben Sie das Auto noch?

Es ist das Auto meiner Freundin, sie fährt es immer noch.

Schauen Sie viel Fußball?

Meine Mannschaft ist Marseille. Dieses Jahr konnte ich nicht hingehen, aber normalerweise habe ich eine Dauerkarte. Außerdem verfolge ich die englische Liga. Beim Wetten bin ich kein großer Spieler, aber ich mag die Herausforderung.

Muss man Experte sein, um das Tippspiel zu gewinnen?

Jeder kann gewinnen. Man braucht auch eine Menge Glück. Man kann alle Spiele analysieren, aber es ist immer noch Fußball. Es kann alles passieren. Jeder kann gewinnen, es gibt nichts zu verlieren, aber es gehört auch eine gehörige Portion Glück dazu. Es ist schön, sich mit Kollegen zu messen. 2018 gab es einen, der vor dem Halbfinale Fünfter war. Er hat mir gesagt: «Für dich ist es gelaufen».

Werden Sie dieses Jahr wieder tippen?

Ja, ich habe eine Einladung erhalten. Für das Eröffnungsspiel habe ich auf eine Überraschung getippt: Die Türkei gewinnt 2:1 gegen Italien. Ansonsten ist es wegen Corona insgesamt schwieriger, alles zu analysieren. Ich denke, dass Frankreich mit Belgien immer noch zu den Favoriten gehört. Einige Tipper sehen auch England vorne.

Brauchen Sie einen Zweitwagen?

Schon beim ersten Mal habe ich nicht für das Auto gespielt. Nur zum Spaß, ohne Ambitionen. Nein, dieses Mal überlasse ich das Auto jemand anderem, sonst will ja niemand mehr spielen (lacht).

(Nicolas Martin/ L'essentiel)