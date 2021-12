Luxemburgs Club-​​Kultur steht erneut still

«Als wir gehört haben, dass neue Einschränkungen beschlossen werden, wussten wir, dass es um uns gehen würde», sagt Megane Solin vom Lenox Club im Bahnhofsviertel von Luxemburg. In den Nachbarländern mussten die Nachtclubs und Diskotheken bereits zu einem früheren Zeitpunkt schließen. «Es gab also keinen Grund, warum es uns nicht auch treffen sollte», so Solin weiter.

Die Luxemburger Nachtclubs waren am 18. Juni nach einem fast anderthalbjährigen Corona-Stillstand wiedereröffnet. Am Samstag mussten sie wieder schließen – auf unbestimmte Zeit. Unter den Betreibern und Mitarbeitern herrscht eine Stimmung der Resignation. «Wir haben während der Woche keine Getränkebestellungen aufgegeben. Wir haben es schon kommen sehen», sagt Dany Crovisier, der Betreiber des Melusina in Clausen. «Wir mussten Künstlern absagen und hatten bereits Partys geplant. Das ganze schlägt schon ziemlich auf die Psyche», sagt Megane Solin.

Charles Schroeder, Vorsitzender der Luxembourg Event Association, ergänzt: «Dass die Einschränkungen den Betreibern schwer zusetzen, ist klar. Angesichts der neuen Omikron-Variante war es richtig, dass die Regierung solche Maßnahmen ergriffen hat», räumt er ein. Allerdings sei die Politik nun auch gefordert, den Betreibern finanziell unter die Arme zu greifen.

(Marion Mellinger/L'essentiel)