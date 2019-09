Luxemburgs Bevölkerung ist im EU-​​Vergleich jung

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit rund 20 Jahren steigt der Anteil der Senioren in Luxemburg kontinuierlich an. Lebten im Jahr 2001 noch 81.433 Menschen über 60 Jahren im Großherzogtum, zählte das Statec 2019 insgesamt 121.759 Personen. Dennoch ist der Anteil der Senioren an der Gesamtbevölkerung nur leicht gestiegen, nämlich von 19,1 auf 19.8 Prozent. Der Grund: Die starke Zuwanderung von meist jungen Menschen.

Luxemburg altert damit viel langsamer als die meisten anderen EU-Mitgliedsstaaten. Im Schnitt machen Senioren in den 28 Staaten der Europäischen Union 26 Prozent der Bevölkerung aus.

In Luxemburg schwankt der Anteil der Senioren von Gemeinde zu Gemeinde. Remich, Niederanven und Echternach sind die ältesten Gemeinden, angeführt von Bad Mondorf. Hier liegt der Anteil der Senioren bei 30 Prozent. Die jüngste Gemeinde ist Fischbach. Hier liegt der Anteil der Senioren bei knapp 13 Prozent.

(mb/L'essentiel)