Clearstream streicht 212 Stellen in Luxemburg

Bei der Finanzfirma Clearstream kündigt sich ein großer Stellenabbau in Luxemburg an. Rund 212 Stellen sollen beim Tochterunternehmen der Deutsche Börse Group wegfallen, wie die Bankengewerkschaft Aleba am Dienstag in einem Communiqué bekanntgab. Bei den Filialen Clearstream Banking und Clearstream International sei ein entsprechender Sozialplan unterschrieben worden.

Die Deutsche Börse hatte bereits im Mai bekanntgegeben, mehrere hundert Arbeitsplätze in Deutschland und Luxemburg abzubauen. «Die Auswirkungen auf Luxemburg sind enorm», heißt es nun seitens der Aleba. Insgesamt 212 Mitarbeiter, also ein Fünftel der Belegschaft, könnten von dem Sozialplan in Luxemburg betroffen sein. Eine Hälfte der infrage gestellten Beschäftigten soll das Unternehmen freiwillig verlassen, die andere Hälfte bis 2021 gehen.

(L'essentiel)