Wer stellt die Anträge beim Sonderfonds?

Die Wartelisten für bezahlbaren Wohnraum in Luxemburg werden stetig länger. So waren Ende 2019 laut Jahresbericht des Sonderfonds zur Förderung des Wohnungsbaus 3271 Personen beim Wohnungsfonds registriert. Anfang 2021 ist diese Warteliste um 18,7 Prozent länger geworden: 3883 Personen sind inzwischen eingeschrieben. Der Sonderfonds untersucht daher genauer, wer diese Antragsteller sind.

«Die Antragsteller sind im Durchschnitt jünger» als der Bevölkerungs-Durchschnitt des Großherzogtums, heißt es seitens des Sonderfonds. Menschen unter 55 Jahren seien überrepräsentiert, allen voran die 36- bis 45-Jährigen. Sie machen 31,9 Prozent der Bewerber aus, während sie nur 19,5 Prozent der Bevölkerung Luxemburgs darstellen. Umgekehrt machen die über 66-Jährigen 21,6 Prozent der Gesamtbevölkerung aus, aber nur vier Prozent der Bewerber für Sozialwohnungen.

Zudem ist ihr Einkommen oft unterdurchschnittlich. So haben 90 Prozent der Antragsteller weniger als 55.149 Euro pro Jahr an verfügbarem Nettoeinkommen. Davon können 20 Prozent der Antragsteller mit weniger als 20.169 Euro pro Jahr kalkulieren, das sind 1680 Euro pro Monat. In einem Land mit einem Preisniveau wie in Luxemburg keine einfache Situation. Das durchschnittliche verfügbare Nettoeinkommen der Bewerber beträgt 33.995 € pro Jahr, das entspricht 2832 € pro Monat.

«Das Angebot ist nicht ausreichend»

Alleinerziehende und kinderreiche Familien sind auf den Wartelisten überrepräsentiert. So bestand mehr als ein Viertel der Bewerberhaushalte aus zwei Erwachsenen und zwei oder mehr Kindern, während diese Haushalte nur 14,1 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen. Noch deutlicher ist der Unterschied bei Ein-Eltern-Familien, meist eine Mutter mit einem oder mehreren Kindern. Dieser Haushaltstyp repräsentiert 4,8 Prozent der Bevölkerung Luxemburgs und 24,3 Prozent der Anträge auf günstigen Wohnraum (932 Anträge). Mit 1313 Anträgen sind alleinstehende Erwachsene jedoch am zahlreichsten vertreten und stellen 34,2 Prozent der Anträge, was in etwa ihrem Anteil an der Bevölkerung (32,4 Prozent) entspricht.

In jedem Fall reiche das derzeitige Angebot an bezahlbarem Wohnraum nicht aus, um den wachsenden Bedarf zu decken, beklagt der Sonderfonds. «Es ist wichtig, eine langfristige Strategie zu haben, um den öffentlichen Bestand an bezahlbarem Wohnraum zu erhöhen.» Bis 2025 sollen 4300 Einheiten bezahlbarer Wohnraum auf den Markt gebracht werden. Das entspricht 860 pro Jahr.

(jw/L'essentiel)