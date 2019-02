Petition fordert Änderung des Arbeitsrechts

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das luxemburgische Arbeitsrecht soll geändert werden, um grenzüberschreitende Arbeitnehmer vor ungerechtfertigten Kündigungen wegen Arbeitsunfähigkeit zu schützen. Das geht aus einer Petition hervor, die am Donnerstag eingereicht wurde. Gemäß Artikel L.121-6 des Arbeitsrechts ist der Arbeitnehmer verpflichtet, spätestens am dritten Tag seiner Abwesenheit seinem Arbeitgeber ein ärztliches Attest zukommen zu lassen, in dem die Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer bescheinigt werden.

Laut der Gewerkschaft ogblfrontaliers – die die Petition gestartet hat – werden Grenzgänger zu Unrecht entlassen, wenn das Attest aufgrund der Postlaufzeit nicht vor Ablauf der drei Kalendertage beim Arbeitgeber eingegangen ist.

Außerdem muss die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung spätestens am 3. Tag der Arbeitsunfähigkeit an die CNS weitergeleitet werden, es gilt das Datum des Poststempels. Ogblfrontaliers fordert, dass diese Praxis in das Arbeitsrecht umgesetzt wird.

Zwölf weitere Petitionen

Seit dem 21. Februar gingen insgesamt zwölf Petitionen auf der Webseite der Chamber online. Eine davon fordert die Verlängerung des Vaterschaftsurlaubs von 10 Tagen auf drei Monate. Eine weitere fordert die Einführung eines Kurses über «Toleranz, Verständnis und die Akzeptanz der Diversität» ab der Grundschule und/oder ab dem Lycée.

Ein weiterer Petent fordert die sofortige Erstattung der osteopathischen Behandlungen durch die CNS. Weiterhin wird die Öffnung einer internationalen Schule im Westen des Landes gefordert.

(L'essentiel)