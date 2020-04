Diese natürlichen Mittel helfen gegen Corona-​​Angst

Das Haus nur selten verlassen zu können, während sich draußen ein Virus ausbreitet, das kann beklemmend sein. So kann sich die derzeitige Lage auch negativ auf die Psyche eines Menschen auswirken. Doch bei der Behandlung solcher Probleme müssen Ärzte und Betroffene nicht gleich zur chemischen Keule greifen. Ärzte, Psychologen und Apotheker können Ihnen auch Hinweise auf pflanzliche Alternativen geben.

«Passiflora Incarnata, die Passionsblume, hilft gegen Stress», erklärt ein Apotheker an der Cloche d'Or. Gegen Schlafstörungen seien Baldrian oder Produkten mit Melatonin empfohlen. Safran ist nicht nur ein beliebtes Würzmittel, sondern wirke übrigens gut gegen Depressionen. Um die Wirkung zu erhöhen, werde geraten, Safran in Tablettenform einzunehmen. Johanniskraut wirkt, so belegen es Studien, gegen leichte bis mittelschwere Depressionen. Aber aufgepasst: Johanniskraut hat zahlreiche Nebenwirkungen. Am besten, Sie lassen sich von ihrem Apotheker beraten.

Als Kräutertee oder als Tabletten?

Bei Angstzuständen sollte man auf die Passionsblume, Rhodiola Rosea, oder die etwas mildere Melisse-Pflanze zurückgreifen. Diese Produkte werden ebenfalls bei der Burnout-Bekämpfung empfohlen – ein derzeit in bestimmten Berufsfeldern verbreiteter seelischer Zustand.

Aber in welcher Form sollten diese pflanzliche Beruhigungsmittel eingenommen werden? Als Kräutertee oder als Tabletten? «Allein ein wärmender Kräutertee kann bereits eine beruhigende Wirkung auf die Seele haben», sagt der Apotheker. Dennoch verlieren gewisse Wirkstoffe in Wasser ihre Wirkung. Deshalb seien Tabletten deutlich wirksamer.

(jw/L'essentiel)