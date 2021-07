«Ich war noch nie im Krankenhaus, ich war sportlich, gesund und hatte ein ausgeglichenes Leben», erzählt ein 60-Jähriger gegenüber L'essentiel, dessen Leben sich durch eine Corona-Infektion vor kurzem radikal änderte. Fünf Tage nach der Rückkehr von einer Reise nach Barcelona «verschlechterte sich mein Zustand. Ich hatte nicht genug Sauerstoff. Ich wurde in die Notaufnahme des Krankenhauses gebracht und dann auf die Intensivstation im CHL. Dort begann eine regelrecht Tortur», erzählt er.

Er blieb insgesamt zwölf Tage lang auf der Intensivstation. «Ich war froh, nicht das 822. Opfer zu sein», sagt er angesichts der kritischen Lage, in welcher er sich befand. Zumal er das 821. Todesopfer kannte. «Es war ein 38-Jähriger, in einem Zimmer in der Nähe von meinem», fügt er betroffen hinzu.

«Wir dürfen nicht glauben, dass wir unsterblich sind»

«Ich dachte, dass es zu viele Impfstoffe gibt, dass sie zu schnell entwickelt wurden, ich war skeptisch, mich impfen zu lassen, wie viele. Ich möchte nicht, dass andere das durchmachen, was ich durchgemacht habe. Das ist alles andere als eine angenehme Erfahrung.»

Er möchte sich bei den Ärzten und dem medizinischen Personal bedanken. «Die Krise ist nicht vorbei, das Personal ist immer noch da und fürchtet die Ankunft einer vierten Welle. Sie müssen hart weiterarbeiten, obwohl die Lösung da ist: der Impfstoff. Wir dürfen nicht selbstsüchtig sein und glauben, dass wir unsterblich sind.»

Aktuell hängt der 60-Jährige noch immer an den lebenserhaltenden Maßnahmen und weiß nicht, wann er das Krankenhaus verlassen kann. «Ich hoffe, es wird dieses Wochenende sein, damit ich meine Frau umarmen kann. Es ist schwer, allein zu sein, ohne Besucher.»

(Marion Mellinger/L'essentiel)