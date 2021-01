Filmliebhaber freuen sich über offene Kinos

Seit gestern heißt es im Kinepolis Kirchberg wieder: Film ab! Obschon die Anzahl an Besuchern noch überschaubar war, freuten die Filmliebhaber und Mitarbeiter sich wieder in die Kinowelten eintauchen zu dürfen. «Ich habe es vermisst! Ich warte seit einem Monat auf diese Wiederöffnung. Jetzt kann ich endlich wieder meinen normalen Alltag leben», freut sich Ana aus Sandweiler, die für gewöhnlich einen wöchentlichen Kinobesuch in ihren Wochenplan einbaut.

Eine Leidenschaft, die der 64-jährige Jean-Baptiste teilt. «Es ist angenehm und nachmittags sind sowieso nie so viele Leute in den Sälen. Ich gehe also kaum ein Risiko ein», sagt der Luxemburger. Zur Wiedereröffnung sah er sich «Midnight in the Universe», einen Science-Fiction-Film, an, der einen «auf andere Gedanken bringt». Das einzige Manko sind für ihn die fehlenden Neuerscheinungen. «Für Personen, die gerne ins Kino gehen, gibt es keine große Auswahl. Auch wenn das aktuelle Angebot schon in Ordnung ist.»

« Es fühlt sich gut an. Einfach mal aus dem Haus zu kommen »

Martine aus Frankreich hat sich ihre Enkelkinder und ihren Mann geschnappt, um sich in Luxemburg den lustigen Animationsfilm «Opération panda» anzuschauen. «Es fühlt sich gut an! Einfach mal aus dem Haus zu kommen und den Kindern eine Freude zu bereiten. In Frankreich ist alles geschlossen, deshalb sind wir hierher gekommen», erzählt die Großmutter.

Trotz der Pandemie scheinen die Besucher keine Sorgen zu plagen. «Ich glaube nicht, dass es gefährlich ist, ins Kino zu gehen. In einem Supermarkt ist es tausendmal gefährlicher», schätzt Guy die Situation ein. Allerdings werden die Kinobesucher noch eine Weile auf Popcorn und Getränke verzichten müssen.

(Noémie Koppe/L'essentiel)