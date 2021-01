Sandweiler Referendum bleibt umstritten

Das Rathaus in Sandweiler ist eigentlich seit 20 Jahren eine runde Sache, aber seit einigen Monaten sorgen die Pläne für einen Abriss und Neubau des Rathauses für heftigen Streit im Gemeinderat. Nach einer erfolgreichen Petition wurde für den 25. April ein Referendum angesetzt. Die Opposition konnte dieser Schritt allerdings nicht beruhigen. Sie kritisiert die Ausgestaltung des Referendums und weiterhin die Pläne der Gemeinderatsmehrheit von CSV-Bürgermeisterin Simone Massard-Stitz und deren Koalitionspartner Déi Gréng.

Die drei vom Stadtrat für die Abstimmung vorgeschlagenen Fragen hätten «keinen direkten Zusammenhang mit der Petition», lautet der Vorwurf von Jacqueline Breuer, die für die LSAP im Stadtrat von Sandweiler sitzt. Die Oppositionsvertreterin hatte die Initiative gegen die Abrisspläne für das 20 Jahre alte Verwaltungsgebäude ins Rollen gebracht. Die Opposition überlege derzeit, wie sie die drei Fragen des Referendums noch zu Fall bringen kann.

In der ersten Frage können die Bürger darüber entscheiden, ob der Spielplatz und die Grünfläche erhalten bleiben sollen. In einer zweiten Frage will die Gemeinde von den Stimmberechtigten erfahren, ob die Gemeinde ihre Verwaltungsdienste künftig weiterhin in einem Gebäude anbieten soll. Und als drittes soll ermittelt werden, ob die Bürger ein Gemeindegebäude auf dem jetzigen Gelände wünschen. Eine vierte Frage, die sich auf die Abrisspläne bezog, ist nicht für die Abstimmung ausgewählt worden.

(jg/L'essentiel)