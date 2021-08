Gespräche über den «Fonds Reynders» verzögern sich

Luxemburg, Steuerausgleich und Nachbarländer: Fallen diese drei Worte in einem Satz, wird daraus schnell ein Reizthema für Luxemburgs Finanzministerium. Entsprechend knapp fallen Antworten zu dem Thema häufig aus. In einer Anfrage des LSAP-Abgeordneten Mars Di Bartolomeo, wollte der Abgeordnete wissen, wie es um den Ausgleich für die belgischen Grenzgemeinden steht. Die Antwort von Pierre Gramegna: «Luxemburg zahlt keinen Beitrag an die belgischen Grenzgemeinden.»

Gleichzeitig zahlt Luxemburg an die belgischen Nachbarn seit 2002 im Rahmen des «Fonds Reynders» einen finanziellen Ausgleich, der die Finanzierung der belgischen Grenzgemeinden sichern soll. Nach Zahlen des Statecs waren im Jahr 2019 47.500 Grenzgänger im Großherzogtum beschäftigt. Für das Jahr 2019 hat Luxemburg dem belgischen Staat allein 91 Millionen Euro an entgangenen Steuereinnahmen ersetzt.

Corona verschiebt Gespräche

Grundlage für die Zahlungen ist die belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion (BLEU). Die Zahlungen sollen «eine gerechtere Verteilung der Zolleinnahmen gewährleisten», heißt es in der Antwort des Finanzministers weiter. Viele Bewohner der belgischen Grenzregion fahren zum Tanken ins Großherzogtum. Um die Verluste für den belgischen Staat auszugleichen, hat sich Luxemburg verpflichtet, 5,65 Prozent der erzielten Steuereinnahmen aus Kraftstoff-, Alkohol- und Tabakverkäufen abzugeben.

Im März 2021 hatte Finanzminister Gramegna bestätigt, dass Luxemburg Gespräche mit Belgien aufgenommen habe, um die bisherige Regelung zu ändern. Eigentlich sollte das Thema im Juli 2021 zwischen den Regierungen beider Länder beraten werden. Doch daraus sei wegen der Coronainfektion von Premierminister Xavier Bettel zunächst nichts geworden, wie Pierre Gramegna in einer parlamentarischen Antwort vom Montag schreibt. Stattdessen habe man die Gespräche auf Ende August vertagt. Jetzt soll am 31. August über die Angelegenheit gesprochen werden.

Bei dem sensiblen Thema ist Fingerspitzengefühl gefragt, denn die deutschen und französischen Nachbarn dürften die Gespräche gespannt verfolgen. Werden doch sowohl aus Frankreich als auch aus den deutschen Anrainerstaaten immer wieder Forderungen nach einem Finanzausgleich laut. Die Hoffnung auf den Geldsegen aus Luxemburg hatte das Finanzministerium immer wieder von sich gewiesen, mit dem Hinweis, zwischen Belgien und dem Großherzogtum sei die Situation ganz anders als mit den übrigen Nachbarn.

(fl/L'essentiel)