Luxemburg schickt 1,85 Millionen Euro in den Jemen

Luxemburg kündigte am Montag an, Hilfsgelder in Höhe von 1,85 Millionen Euro nach Jemen zu schicken. Das Land ist derzeit der Schauplatz einer der weltweit schlimmsten humanitären Katastrophen. Diese Unterstützung werde über das Welternährungsprogramm, das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, den Gemeinsamen Humanitären Fonds der Vereinten Nationen für den Jemen und Nichtregierungsorganisationen abgewickelt, wie die luxemburgische Regierung in einer Erklärung mitteilte.

Außenminister Jean Asselborn erklärte, er sei «äußerst besorgt über die brutale Eskalation der Kämpfe» und die Verschlechterung der Situation trotz des im Dezember 2018 unterzeichneten Stockholm-Abkommens. «Nur eine politische Lösung unter Einbeziehung aller betroffenen Parteien, einschließlich der Zivilgesellschaft, kann dem Konflikt im Jemen ein Ende setzen», betonte er.

Uno warnt vor Hungersnot

Am Rande der Geberkonferenz konnte sich Asselborn mit seinem jemenitischen Amtskollegen Ahmed Awad bin Mubarak treffen. Die beiden begrüßten das erneute diplomatische Engagement der Vereinigten Staaten zugunsten einer Lösung des Konflikts.

In den letzten Tagen hat die Uno vor einer Hungersnot gewarnt. Die Hälfte der jemenitischen Kinder unter fünf Jahren wird bis 2021 unterernährt sein, und viele könnten aufgrund mangelnder humanitärer Hilfe sterben. Der verheerende Krieg droht den Jemen in einen «unhaltbaren Zustand» zu versetzen. Das Land werde nach Angeben der UN nur sehr schwer wieder aufzubauen sein.

(nc/L'essentiel)