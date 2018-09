OGBL beurteilt die Wahlprogramme der Parteien

Artikel per Mail weiterempfehlen

Offiziell fühlt sich die OGBL «keiner Partie zugehörig», sagt André Roeltgen. Der Präsident der Gewerkschaft OGBL beurteilte bei der Pressekonferenz zum Abschluss des Nationalkomitees am Dienstag dennoch die Vorschläge der Parteien kurz vor den Wahlen. Natürlich sympathisiert die OGBL mit den Programmen einiger Parteien, während andere deutliche Kritik zu hören bekommen. Insgesamt fordert die Gewerkschaft die Wähler aber dazu auf, «für die Stärkung des Sozialstaates zu stimmen. Besonders was die Aufrechterhaltung der Familienleistungen, gerechte Steuern und Löhne sowie die Nachhaltigkeit des Sozialversicherungssystems angeht». Roeltgen stellt auch die Herausforderungen durch den CO2-Ausstoß in den Vordergrund.

In einigen Punkten, wie der Lohnanpassung, kritisiert die OGBL «etwas verwirrende Vorschläge einiger Parteien». Auf der einen Seite lobt die Gewerkschaft die LSAP und Déi Gréng für ihre Pläne, den Mindestlohn um zehn Prozent zu erhöhen. Der Vorschlag zur Steuersenkung durch die DP kommt dagegen nicht gut weg. Im Bereich der sozialen Sicherheit bat die OGBL die CSV um «eine genaue Erläuterung» ihrer Idee einer Rentenversicherungsreform. «Die Sozialisten und die Grünen haben versprochen, diese nicht anzugehen und sogar neue Finanzierungsquellen zu finden», sagt der Gewerkschaftler.

Am heftigsten kritisierte Roeltgen die DP wegen ihrer Überlegungen zur Arbeitszeit. «Die vorgeschlagene Flexibilität deckt zu 250 Prozent die Forderungen der Firmenbosse. Wir werden nicht zulassen, dass die Tarifverträge dahingehend angerührt werden», verspricht er.

(Thomas Holzer/L'essentiel)