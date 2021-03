Hitzerekord vom Dienstag hielt nur bis Mittwoch

Zwei Wärmerekorde kurz hintereinander. Nachdem am Dienstag ein erster Rekord gefallen war, hat Luxemburg am Mittwoch einen neuen Höchststand für den Monat März erreicht, wie die Regierung in einer Erklärung mitteilte. 25,4 Grad hat der nationale Wetterdienst AgriMeteo am Mittwoch in Clemency gemessen. Nach Messwerten des Service Technique de l'Agriculture ein Rekordwert.

Der Dienst betreibt 32 Wetterstationen im ganzen Großherzogtum. Oberkorn blieb mit 25, 3 Grad ganz knapp hinter dem Rekord zurück. In Remerschen wurden 25,2 Grad und in Remich 25 Grad gemessen. Das sind die höchsten gemessenen Werte für den Monat März, seit Beginn der Wetteraufzeichnung in Luxemburg. Der bisherige Rekord datiert aus dem Jahr 1949, damals war in Echternach am 30. März eine Temperatur von 24 Grad gemessen worden.

Wer jetzt von sommerlichen Temperaturen träumt, den holt MeteoLux jedoch schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Für den Donnerstag gibt es nochmal eine Vorhersage die mit 23 Grad recht milde Temperaturen verspricht. Danach sehen die Meteorologen jedoch einen Temperatursturz auf uns zukommen. Karfreitag wird mit 12 Grad schon deutlich kühler, am Samstag klettert das Quecksilber maximal auf 10 Grad. Auch an Ostersonntag bewegen sich die Höchsttemperaturen zwischen 12 und 14 Grad. In den Morgenstunden des Sonntags müssen wir mit Temperaturen zwischen ein und drei Grad rechnen.

