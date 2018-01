Mosel erreicht kommende Nacht kritischen Stand

Auch wenn es in den letzten Stunden im Großherzogtum wenig regnete, bliebt die Lage an der Mosel angespannt. Durch Niederschläge im Einzugsgebiet des Flusses steigt sein Pegel unweigerlich. In Remich wurden zuletzt 4,35 Meter gemessen. Die Warnstufe wird bei 4,52 Metern ausgerufen. Im Stadtbredimus stand die Mosel zuletzt bei 5,11 Meter, in Grevenmacher bei 5,08 Meter. Hier liegt die Warnstufe bei 5,30 Meter.

In allen drei Gemeinden werde die kritische Marke voraussichtlich in der Nacht zum Samstag erreicht, wie das Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur mitteilt. Am Sonntag könne der Pegel in Stadtbredimus und Grevenmacher sogar die Sechs-Meter-Marke erreichen und in Remich auf 5,06 Meter ansteigen.

(sw/L'essentiel)