Väter kämpfen um das Sorgerecht für ihre Kinder

«Ich habe fast zwei Jahre gebraucht, um mein Recht, meine Kinder zu erziehen, wiederzuerlangen», berichtet Patryk Rybinski, der sich an diesem Mittwoch bei der Demonstration für die Gleichberechtigung der Eltern in Luxemburg-Stadt Gehör verschaffen will. Der 42-jährige Vater gründete direkt nach seiner Scheidung die Plattform FAD (Fathers Against Discrimination), die 2017 startete. Eine Organisation, die die Chancengleichheit beider Elternteile bei der Erziehung ihrer Kinder fördern will.

Weniger Scheidungen



Im Jahr 2020 gab es in Luxemburg 1447 Scheidungen. Ein Rückgang um 31 Prozent im Vergleich zu 2019, als das Land 1906 Scheidungen zählte.

Nach Prüfung des Falles «entschied das Gericht, dass ich meine beiden Jungs jedes zweite Wochenende sehen darf», sagt Patryk Rybinski. Obwohl das Gericht anerkannt hätte, dass beide Elternteile eine gute Beziehung zu den Kindern hatten, habe es zu Gunsten seiner Ex-Frau entschieden. «Weil sie mit den Kindern die Hausaufgaben erledigte und beim Essen immer da war, wurde der gewöhnliche Aufenthalt der Jungen bei ihr festgelegt», sagt der Vater und FAD-Vorsitzende. Eine Entscheidung, die laut Anwalt Christian Bock als üblich angesehen wird: «Die Entscheidungen werden immer zugunsten des Kindeswohls getroffen. Sehr oft fällt das auf die Mutter zurück, weil sie diejenige ist, die sich in den ersten Jahren am meisten um die Kinder gekümmert hat und am meisten für sie da ist.»

Förderung des wechselnden Aufenthalts

Damals war das Wechselmodell beim Wohnsitz der Kinder noch nicht im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert. Erst mit der Reform im Jahr 2018 kam dieser Ansatz auch nach Luxemburg. «Es wird von den Gerichten festgelegt und fixiert, wenn es eine Vereinbarung zwischen den Eltern gibt», erklärt Christian Bock. Nach dieser Reform kämpfte Patryk Rybinski weiter. Mit Erfolg. «Ich war und bin ein guter Vater. Es hat mich zwischen 36.000 und 39.000 Euro gekostet, meine Rechte zurückzubekommen», sagt er. Heute leben seine beiden Jungen im Alter von neun und elf Jahren jede zweite Woche bei ihm. «Der alternierende Aufenthalt funktioniert. Meine Ex-Frau und ich leben beide in Strassen, das ist der beste Weg, um den Kindern Stabilität zu geben», sagt Rybinski.

Trotzdem setzen er und sechs weitere Väter sich für die elterliche Gleichstellung nach der Scheidung ein und fordern, dass das Wechselmodell die Grundlage des Gesetzes sein sollte. «Viele Richter sind immer noch der Meinung, dass Kinder bei ihrer Mutter bleiben sollten, bis sie sieben oder acht Jahre alt sind. Für mich ist das nicht der richtige Ansatz», sagt der Vater, der darauf hinweist, dass der Kampf für die Gleichberechtigung der Eltern einen Preis habe, den sich viele Väter nicht leisten können.

(Noémie Koppe/L'essentiel)