Covid-​​Gesetz nach hitziger Debatte verabschiedet

Die Chamber hat am Donnerstagnachmittag die Nouvelle des Covid-Gesetzes mit den Stimmen der Regierungskoalition verabschiedet. Der Abstimmung ist eine hitzige Debatte vorausgegangen, die vom ehemaligen Gesundheitsminister Mars Di Bartolomeo eröffnet worden ist. Mit dem Gesetz sind Ausgangsbeschränkungen für Luxemburgs Bürger beschlossen worden, die ab Mitternacht in Kraft treten. Danach dürfen Bürger zwischen 23 und sechs Uhr das Haus nur verlassen, wenn sie zur Arbeit gehen müssen oder in einem medizinischen Notfall. Zudem werden die sozialen Kontakte der Menschen im Land eingeschränkt. Künftig dürfen bei privaten Treffen nur noch vier Personen aus einem fremden Haushalt im eigenen Haus empfangen werden. Die neuen Maßnahmen sind vorläufig bis zum 30. November gültig.

Di Bartolomeo, der Berichterstatter für den Gesetzentwurf gewesen ist, hat auch in seiner Funktion als Vorsitzender des Gesundheitsausschusses daran erinnert, dass die Krise noch lange nicht vorbei sei. Aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken war die Abstimmung am Mittwoch auf diesen Donnerstag verschoben worden. Der Ausschussvorsitzende betonte dann auch: «Das Virus zirkuliert überall und verbreitet sich sehr schnell, mehr noch als während der ersten Welle». Die Abgeordneten seien hart an der Neu- beziehungsweise Umformulierung des Textes am Arbeiten, nachdem der Staatsrat am gestrigen Mittwoch auf einige Ungenauigkeiten und rechtlich problematische Stellen aufmerksam gemacht hatte.

Gesundheitssystem soll nicht überlastet werden

Das Ziel «bleibt, dass das Gesundheitssystem nicht überfordert wird», verteidigt Di Bartolomeo die Gesetzesvorlage. Um dies zu gewährleisten, soll eine Ausgangssperre zwischen 23 und 6 Uhr gelten, eine Beschränkung von Versammlungen in Wohnungen auf vier Personen (zusätzlich zu den Bewohnern), das Verbot von Versammlungen über 100 Personen in größeren Räumlichkeiten und im Freien, sowie eine Limitierung der Kunden in Supermärkten eingeführt werden. Die Opposition stimmte unterschiedlich ab, die größte Oppositionspartei CSV enthielt sich geschlossen. Piraten, Déi Lénk und ADR stimmten gegen den Gesetzentwurf.

Claude Wiseler (CSV), der sich als erster Oppositionspolitiker zu Wort meldete, nahm bei der Debatte kein Blatt vor den Mund: «Wir sind in der Mitte der zweiten Welle, wo wir nicht sein wollten.» Er sprach von einem «exponentiellen» Anstieg der Fälle, was zu einer «außer Kontrolle geratenen Situation» geführt habe. Die Regierung hätte zu spät reagiert. Sie habe seit Beginn der Krise «bereits zu viel Zeit verschwendet» und «ihre Autorität» in Frage gestellt. Wie in den vergangenen Wochen plädierte er für einen Plan, der sich nach der Entwicklung der Gesundheitssituation richtet. «Wo ist der Schritt-für-Schritt-Plan?», fragte er.

Gilles Baum, DP-Fraktionsvorsitzender, antwortete darauf, dass alles getan werde, um einen erneuten Lockdown zu vermeiden. Er sagte, die Maßnahmen seien «nicht aus Herzensfreude» getroffen worden, sondern um einen erneuten, unkontrollierbaren Ausbruch der Epidemie zu verhindern. Georges Engel, Vorsitzender der LSAP-Fraktion, sprach von Maßnahmen, die «restriktiver, aber gerechtfertigt und verhältnismäßig» seien.

Gréng Luucht fir déi nei Covid-Mesurën a Restriktiounen. Se trieden haut ëm Mëtternuecht a Kraaft a gëlle bis den 31. Dezember 2020. D'Deputéiert vun der Majoritéit hunn den Text guttgeheescht.@CSV_news huet sech enthalen, @Piratepartei @dei_lenk @adr_lu hunn dogéint gestëmmt. pic.twitter.com/OJR9L4As1i — Chambre des Députés (@ChambreLux) October 29, 2020

Bettel kritisiert Ton der Debatte

Schließlich tritt ein sichtlich erregter Premierminister Xavier Bettel (DP) für die Regierung ans Rednerpult. Er warf der CSV, namentlich Claude Wiseler, vor, einen Ton getroffen zu haben, der der Sache nicht angemessen sei. Der Premierminister arbeitet sich an den Vorwürfen der Opposition ab und stellt klar, dass nach seiner Ansicht eine Corona-App keinen Nutzen bringe. Der nächste Mittwoch sei der «Tag der Wahrheit», an dem man sehen werde, ob der Appell an die Bevölkerung Wirkungen zeigt.

Nach einer Replik des Abgeordneten Wiseler ergreift Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) das Wort. Lenert betonte, dass man vor allem derzeit wisse, dass man sehr viel noch nicht wisse. Die Gesundheitsministerin erklärt, dass Luxemburg ein heftiger Herbst und Winter bevorstehe. Wie ihr Vorredner bedankte sie sich bei den Mitarbeitern der Verwaltung und im Gesundheitssektor, die gut gearbeitet haben. Lenert verteidigte das Frühwarnsystem des Gesundheitsministeriums, das «sicher nicht perfekt» sei, aber viel besser als das, was andere Länder im Einsatz hätten.

Man könne nur mit den Mitteln arbeiten, die man im Großherzogtum zur Verfügung habe, deshalb müsse man in der Pflege dem Personalmangel begegnen. So wolle man durch Umschulung und Umschichtungen zusätzliche Kapazitäten schaffen. Schnelltests sollen besonders bei symptomatischen Patienten eingesetzt werden, um die Testkapazitäten in den Laboren zu erhalten. In Altersheimen liege ein besonderer Schwerpunkt, hier sollen sowohl Mitarbeiter und Bewohner getestet werden. Damit habe man begonnen, seit sich der erneute Anstieg der Zahlen abgezeichnet habe.

(jg/L'essentiel)