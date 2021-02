Belgier sind die reichsten Grenzgänger

Belgier, die in Luxemburg arbeiten, sind laut eines Berichts der Banque centrale du Luxembourg (BCL) die reichsten Grenzpendler. Ihr medianes Nettovermögen lag 2018 bei 275.600 Euro, während das der deutschen Pendler mit 236.400 Euro und das der Franzosen mit 212.800 Euro angegeben wird.

Zudem zeigt die Studie der BCL, dass Arbeitnehmer, die im Großherzogtum leben, mit einem durchschnittlichen Nettovermögen von 402.500 Euro, deutlich mehr verdienen als Grenzgänger. Als Hauptgrund für diese Differenzen werden die unterschiedlichen Immobilienpreise genannt. Wobei das Sachvermögen bei beiden Gruppen nahezu den selben Anteil am Haushaltsvermögen ausmacht (86 Prozent und 87,5 Prozent). Die BCL weist indes auf Diskrepanzen innerhalb des Landes hin: Beträgt das mittlere Nettovermögen eines Einwohners, der in Luxemburg geboren wurde, 660.200 Euro, so fällt es auf 251.600 Euro, wenn er Ausländer ist.

Eine weitere Erkenntnis des Berichts ist, dass das durchschnittliche Bruttovermögen der belgischen Grenzgänger zwischen 2014 und 2018 am meisten angestiegen ist (+16,4 Prozent, 71.000 Euro), gefolgt von den Franzosen (+13,9 Prozent, 61.700 Euro) und dann den Deutschen (+12,4 Prozent, 71.900 Euro). «Dieser Anstieg war bei Einwohnern Luxemburgs, die im Ausland geboren wurden, geringer (+7,2 Prozent, 67.200 Euro).»

(Mathieu Vacon/L'essentiel)