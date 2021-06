Youtuber landet mit Luxemburg-​​Clip viralen Hit

Das Video von Niels Julien-Saint-Amand ist ein echter Hit auf Youtube. Der französische Youtuber hat den Clip «Pourquoi le Luxembourg existe-t-il?» gedreht. Darin fasst er die großen Meilensteine der Geschichte Luxemburgs zusammen. Binnen zwei Wochen wurde es bereits mehr als 340.000 Mal angeklickt. Ein außerordentlicher und unerwarteter Erfolg – Nie zuvor hatte der Franzose mit seinen früheren Videos auf dem Channel «D-Mystif» so viel Erfolg.

«Geschichte ist meine Leidenschaft. 2014 habe ich angefangen Videos zu drehen. Die Idee war Themen anzusprechen, die selten aufgegriffen werden», sagt der 29-jährige Unternehmer aus der Pariser Region. Mit dem Großherzogtum habe er zwar keine besondere Verbindung, aber das Land habe seine Neugierde geweckt, als er sich eines Tages eine Landkarte ansah. Von besonderem Interesse seien für ihn «das politische Regime und seine Grenzentwicklung» gewesen.

«Wie konnte dieses kleine Land überhaupt überleben?»

Für sein Werk habe sich Julien-Saint-Amand von der Forschungsarbeit des luxemburgischen Historikers Guy Thewes inspirieren lassen. Das Ergebnis ist professionell und übersichtlich. Vom Heiligen Römischen Reich bis zur Besatzung während des Zweiten Weltkriegs, über die Übernahme der Kontrolle durch die Habsburger und die Zugehörigkeit zum niederländischen König: Nichts wurde ausgelassen.

Der Zuschauer erfährt übrigens, warum die Hauptstadt mit einer Festung ausgestattet wurde, wieso das Land von den Nachbarländern Belgien und Frankreich begehrt wurde und die Ursprünge der großherzoglichen Familie. «Ich habe mich gefragt, wie dieses kleine Land überhaupt überleben konnte», sagt Julien-Saint-Amand.

Eine berechtigte Frage, wenn man das Interesse betrachtet, das sein Video auf dem Video-Portal erregt hat. «Es ist natürlich mein größter Erfolg in Luxemburg, aber auch in den anderen französischsprachigen Gebieten – unter anderem in Frankreich und in Nordafrika».

(Thomas Holzer/L'essentiel)