«Gefahrenzone orange» hat keine Folgen im Alltag

Wegen des Wiederanstiegs der Corona-Infektionen in Luxemburg, hat Belgien am Sonntag das Land als «orangene Gefahrenzone» eingestuft. Was bedeutet das konkret? Für Luxemburger, die die Grenze nach Belgien überqueren «überhaupt nichts», wie ein Sprecher des belgischen Außenministeriums erklärte.

Gegenüber der eigenen Bevölkerung sprachen die belgischen Behörden lediglich eine Empfehlung aus: «Wir bitten darum, lediglich nach Luxemburg zu fahren, um zu arbeiten oder Verwandte zu besuchen», so der Sprecher weiter. Außerdem müsse im Großherzogtum dringend auf die Einhaltung des Mindestabstands und das Tragen einer Maske geachtet werden.

Luxemburg testet auch seine Grenzgänger

Eine Expertenkommission beurteilt die Situation im Großherzogtum in regelmäßigen Abständen. Ein Land wird von Belgien als «orangene Gefahrenzone» eingestuft, wenn die Zahl der Fälle pro 1000 Einwohner doppelt so hoch ist wie in Belgien, als «rote Gefahrenzone», wenn die Zahl der Fälle pro 1000 Einwohner zehnmal so hoch ist.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn wies in diesem Zusammenhang auf die hohe Zahl der Tests hin, die hierzulande durchgeführt werden. Dadurch steige zwangsläufig auch die Zahl der erfassten Infektionen. Außerdem teste das Land auch seine Grenzgänger. Tatsächlich werden in Luxemburg – nach den Faröer Inseln und Gibraltar – gerechnet auf die Bevölkerung weltweit die meisten Tests durchgeführt.

(Séverine Goffin/L'essentiel)