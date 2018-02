Bis zu 4 Zentimeter Neuschnee am Dienstag

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mützen, Schals und Handschuhe sind nützliche Kleidungsstücke am Dienstag – denn es wird kalt und flockig. Wie der staatliche Wetterdienst Meteolux mitteilt, sind am Dienstag zwischen 4 und 20 Uhr im ganzen Land zwischen einem und vier Zentimeter Schnee zu erwarten.

So wird das Wetter!







finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion. Hier finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion.

Ab Mittwoch soll zumindest der Niederschlag stoppen – dafür bleiben die Temperaturen dauerhaft im Keller. Am Dienstag pendeln sich diese um den Gefrierpunkt ein. Bis zum Samstag wird es tagsüber nicht mehr als drei Grad Celsius geben. Nachts ist derweil Dauerfrost angesagt. Minus fünf bis sechs Grad sind jeweils bis zum Wochenende vorhergesagt.

Das komplette Gebiet der Großregion liegt in den kommenden Tagen in einer Winterzone. Météo France hat für Lothringen bis Mittwoch die orange Warnstufe ausgerufen. Es ist der erste echte Kälteeinbruch seit zwei Monaten. Gleiches gilt für den Süden Belgiens. In den Provinzen Lüttich, Namur und Luxemburg sind bis zu drei Zentimeter Schnee möglich.

(MC/l'essentiel)