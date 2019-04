Martine Solovieff verteidigt François Bausch

François Bausch (Déi Gréng) wird vorgeworfen, in einem direkten Schreiben, das er 2018 an die Staatsanwaltschaft gerichtet hatte, Einfluß auf die Justiz genommen zu haben. Verschiedene andere Politiker, darunter Martine Hansen und Frank Engel (CSV) warfen ihm eine Verletzung der Gewaltenteilung vor und forderten teils sogar seinen Rücktritt. Die Generalstaatsanwältin Martine Solovieff springt Bausch nun zur Seite: In einem Gespräch mit L'essentiel sagte sie, dass sie in dem Schreiben keine Einmischung sehe. Zuvor hatte das Luxemburger Wort über den Fall berichtet.

«Es gibt hier keinen Skandal, es ist einfach eine Frage zur Entschädigung der Opfer nach einer Reihe von Unfällen gewesen», sagt sie. Nichts habe den funktionierenden Ablauf der Justiz infrage gestellt. Die Staatsanwältin weist darauf hin, dass sie – sofern das Schreiben ein Problem dargestellt hätte – «längst gehandelt hätte, wie bei jeder anderen Person».

Es handele sich um «einen trivialen Fall»

Sie erklärte, dass sie das Schreiben an den entsprechenden Stellvertreter und eine Kopie der Antwort an den Justizminister Félix Braz (Déi Gréng) weitergeleitet habe. Sie sei einfach überrascht gewesen, dass Bausch sich direkt an sie gewandt habe, statt die übliche Vorgehensweise über den Justizminister zu nutzen. «Es ist einfach eine Formsache, die so nicht üblich ist.» Laut der Staatsanwaltschaft handele es sich um «einen trivialen Fall». Solovieff zeigte sich aber überrascht, «dass die Sache sechs Monate nach dem eigentlichen Ereignis so anwächst».

Am vergangenen Freitag hatte die CSV den Vorfall publik gemacht. In diesem zeigte Bausch sich überrascht, dass der Staatsanwalt die Ponts et Chaussées dazu aufforderte, eine gütliche Einigung mit mehreren Motorradfahrern zu finden, die in einer Baustelle in Stadtbredimus einen Unfall hatten. Die Unfälle ereigneten sich bereits 2017.

(jg/L'essentiel)