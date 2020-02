18 Verkehrsunfälle in 8 Stunden in Luxemburg

Zwischen Mitternacht und 8 Uhr am heutigen Freitagmorgen sind 18 Unfälle passiert, wie die Police Grand-Ducale mitteilt. Protokoll eines chaotischen Morgens.

Winterreifenpflicht



Die Polizei erinnert an die Winterreifenpflicht, die bei diesen Wetterbedingungen besteht. Auch ohne Schnee oder winterliche Bedingungen ist bereits bei einer Temperatur unter 7 Grad ein Winterreifen sicherer.



Ein Verkehrsteilnehmer, der bei glatter Fahrbahn seinen Wagen mit Sommerreifen ausgestattet hat und einen Verkehrsunfall verursacht, riskiert eine Geldbuße von 74 Euro sowie die Beschlagnahmung des Fahrzeuges.

Auf dem CR181 in Strassen überschlug sich kurz vor 6 Uhr ein Fahrzeug und landete auf dem Dach. Der Fahrer wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Auf der Strecke zwischen Flaxweiler und Dreiborn (CR112) kam kurz nach 6 Uhr ein Lieferwagen von der Fahrbahn ab, beschädigte eine Umzäunung und landete im Graben. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein weiterer Lieferwagen kam gegen 7 Uhr aufgrund der glatten Fahrbahn von der Route de Boudersberg in Düdelingen ab und landete ebenfalls im Graben.

Die Liste geht weiter. Gegen 7 Uhr rutschte ein Verkehrsteilnehmer auf der N2 in Sandweiler kurz vor dem Kreisel in die Leitplanken. In Monnerich in der Rue d'Esch verlor eine Verkehrsteilnehmerin gegen 6:20 Uhr aufgrund der glatten Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit einem abgestellten Wagen. Die Frau wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass ihr Wagen über keine gültige Versicherung verfügte und abgemeldet war. Daraufhin wurde die Beschlagnahmung des Fahrzeuges angeordnet.

Nicht immer war das Glatteis schuld

In der Rue de Limpach in Monnerich prallte ein Wagen gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. In Steinbrücken in der Grand-Rue verlor ein Lastwagenfahrer gegen 7:30 Uhr aufgrund der Straßenglätte die Kontrolle, der Lkw kippte und blockierte die Straße. Die glatten Straßen wurden gegen 7:30 Uhr auch einem Lieferwagenfahrer zum Verhängnis. Er kam von der Fahrbahn ab und sein Wagen wurde so schwer beschädigt, dass er nicht weiterfahren konnte.

Zwischen Hassel und Alzingen prallte gegen 7:50 Uhr eine Fahrerin mit ihrem Wagen gegen einen Bus und wurde verletzt. Zeugen gaben an, dass es in einer Kurve zu einer Frontalkollision kam. Im Bus befanden sich keine weiteren Fahrgäste.

Gegen 4:30 Uhr war bei einem Unfall nicht die Straßenglätte, sondern der Alkoholeinfluss die Ursache. Eine Fahrerin kam von der Dicksstrooss in Bredimus ab und kollidierte mit einem stationierten Wagen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sie getrunken hatte. Der Führerschein wurde eingezogen.

