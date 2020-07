«Wenn es eine zweite Welle gibt, hoffen wir, dass sie nicht so groß sein wird», sagt Dr. Goergen, medizinischer Direktor des Centre Hospitalier du Luxembourg (CHL). Wie in den anderen Krankenhäusern im Großherzogtum, befürchten auch die Beschäftigten im CHL die Ankunft einer neuen Welle der Epidemie. «Alle sind sehr enttäuscht, dass einige Leute die Maßnahmen nicht einhalten», erklärt der Direktor. «Es wurden so viele Anstrengungen zur Bekämpfung dieser Epidemie unternommen.»

«Wir hatten einen Anstieg der Fallzahlen in den Ferien erwartet», sagt Dr. Meyer, Leiter des Krisenstabs im Centre Hospitalier Émile-Mayrisch (CHEM). «Die Menschen gehen hinaus und versammeln sich in großer Zahl, ohne sich der Gefahr bewusst zu sein.»

« Wenn eine zweite Welle eintrifft, werden wir viel besser vorbereitet sein. »

Die vergangenen vier Monate waren sehr intensiv und stressig für die Mediziner und das Pflegepersonal. «Sie waren erleichtert, als die Zahl der Fälle zurückging», sagt Dr. Goergen. «Sie sind sehr müde und verzweifelt, dass die Zahlen nun wieder hochgehen, aber wir werden sie wieder motivieren.»

Am Montag berieten sich die luxemburgischen Krankenhäuser mit dem Gesundheitsministerium, um die verfügbaren Plätze für den Fall eines starken Anstiegs der Coronafälle zu überprüfen. «Die Strukturen für die Aufnahme infizierter Patienten sind noch vorhanden», sagt CHEM-Generaldirektor Reimer Hanjörg. «Wenn eine zweite Welle eintrifft, werden wir viel besser vorbereitet sein. Wir sind keine Experten, das ist niemand», fügt Dr. Meyer hinzu, «aber wir wissen, wann wir das Richtige getan haben und was wir nicht mehr tun sollten.»

(Marine Meunier/L'essentiel)