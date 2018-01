Fußgänger sollen sich Armbinden anziehen

Seit Anfang des Jahres wurden insgesamt 24 Fußgänger auf den Straßen in Luxemburg von Autofahrern angefahren. Allein am vergangenen Wochenende gab es vier solcher Unfälle.

«Es ist eine totale Katastrophe. Wir können so nicht weitermachen», klagt Paul Hammelmann, Präsident des Vereins «Sécurité routière». Hammelmann kritisiert die Vielzahl an Fußgängerüberwegen, die in Luxemburg existieren. «Es gibt einfach viel zu viele. Und darüber hinaus werden sie von vielen Autofahrern ignoriert. Außerdem befinden sich die Zebrastreifen häufig an falscher Stelle, sind schlecht markiert oder unzureichend beleuchtet.»

3D-Zebrastreifen und leuchtende Armbinden

Der Experte für Verkehrssicherheit nimmt aber auch die Fußgänger in die Pflicht. «Einige vergessen, sich vor Überqueren einer Straße umzusehen, weil sie meinen, sie wären geschützt. Oder sie vergessen die Welt um sich herum, weil sie Kopfhörer tragen.»

Hammelmann plädiert für den Einsatz von 3D-Zebrastreifen nach dem Vorbild der französischen Stadt Cysoing (nahe Lille, Anm.). Der Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur, François Bausch, hält von optischen Täuschungen wie dieser allerdings nicht viel. «Er meint, dass Autofahrer sich dadurch überrascht fühlen könnten und gezwungen wären, abrupt zu bremsen. Aber in Ländern wie Island, Österreich und Frankreich hat sich dieses System bewährt.»

Bausch wiederum bekräftigt sein Bekenntnis, die Zahl der Todesfälle und Verletzten im Straßenverkehr auf jeweils null zu senken. Am 27. Januar will der Minister gemeinsam mit der Polizei und der «Sécurité routière» an einer Aktion auf der Place Guillaume II teilnehmen, bei der erneut reflektierende Armbinden an Bürger verteilt werden sollen. Auch die Kampagne «Gitt siichtbar» soll mehr Fußgänger dazu motivieren, hellere Kleidung zu tragen. Die Maßnahme richtet sich gleichzeitig auch an Autofahrer, damit diese besser auf Passanten Acht geben.



(Gaël Padiou/L'essentiel)