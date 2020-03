Joggen ist nicht riskanter als ein Spaziergang

«Nein, es ist Quatsch, Joggen verbreitet das Virus nicht mehr als ein normaler Spaziergang», sagt Dr. Axel Urhausen, Leiter der sportmedizinischen Abteilung am Centre Hospitalier de Luxembourg gegenüber L'essentiel. «Wenn man läuft, bewegt man sich schneller, und der Luftstrom, den man bildet, wird den Auswurf und andere ausgestoßene Partikel schneller zerstreuen», erklärt er als Antwort auf den Pariser Arzt Robert Sebbag, der am Dienstag anmerkte, dass Jogger die Ausbreitung des Coronavirus beschleunigen würden.

Wenn man krank ist, sollte man allerdings nicht rausgehen und sich körperlich betätigen, sagt der Luxemburger Mediziner. «Wenn Sie eine Infektion, eine Erkältung oder Fieber haben, ist von Sport völlig abzuraten. Sie müssen sich ausruhen, es sollte nicht einmal ein Thema sein.»

Für alle gesunden Menschen ist es hingegen enorm wichtig, sich in der Zeit der Isolation zu bewegen - «sowohl geistig als auch körperlich», sagt Axel Urhausen. All dies natürlich unter Einhaltung des von der Regierung vorgegebenen Mindestabstands zu anderen Menschen. «Sport hat eine antidepressive Wirkung», sagt der Arzt und versichert, dass körperliche Betätigung «mindestens so wirksam ist wie ein Medikament gegen Depressionen». Außerdem sei der Sport eine wirksame Barriere gegen Krankheiten, betont der Spezialist. Das Immunsystem von Sportlern ist weniger empfindlich. Aber Vorsicht! Übertreiben sollten die Luxemburger es nun auch nicht, denn wenn man sich überanstrengt, «wird das Immunsystem schwächer», warnt Urhausen.

(Marine Meunier/L'essentiel)