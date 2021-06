Zahl der Transplantationen sinkt wegen Corona

Mit Stand 11. Mai standen 85 Patienten auf einer Transplantationsliste in Luxemburg, wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) auf eine Frage der Abgeordneten Carole Hartmann (DP) mitteilt. 71 davon warten auf eine Nierentransplantation und die Corona-Pandemie hat die Situation nicht verbessert. «Aufgrund der Überlastung der Intensivstationen in vielen Ländern Europas ist die Zahl der Organentnahmen im Jahr 2020 deutlich zurückgegangen», erklärt Lenert.

Die Zahl der Transplantationen soll im vergangenen Jahr in allen europäischen Transplantationszentren zurückgegangen sein. Eine Situation, die seit Beginn des Jahres 2021 anhält. In Luxemburg wurde seit 2009 keine solide Organtransplantation mehr durchgeführt. Stattdessen werden luxemburgische Patienten in einem Fachzentrum im Ausland operiert, jedes Jahr zwischen 15 und 25.

Luxemburg ist Teil von Eurotransplant, einer Stiftung, die für die Zuteilung der Organe in den Benelux-Ländern, aber auch in Deutschland, Österreich, Ungarn, Slowenien und Kroatien zuständig ist.

