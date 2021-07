Bremsen Covid-​​Kontrollen den Tourismus aus?

Obwohl sie vollständig geimpft und im Besitz eines europäischen Covid-Zertifikats sind, wird der Urlaub für manche Eltern dennoch nicht so entspannt wie gedacht. Denn selbst, wenn sie sich nicht mehr testen lassen müssen, brauchen die Kinder noch ein negatives Testergebnis. Das mag in Luxemburg wegen der Gratistests einfach sein, für die Rückreise ist dies aber auch trotz Bemühungen der Reiseagenturen nicht immer der Fall.

Während die Regierung die Maßnahmen für die Zeit nach dem 15. Juli ausarbeitet, haben Luxair und der luxemburgische Verband der Reisebüros (ULAV) erneut Druck gemacht. In einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung forderten sie die Aufhebung der Testpflicht für Kinder ab sechs Jahren, die per Luftweg nach Luxemburg zurückkehren. Das Testen der Kinder sei ein «schwieriges Verfahren, das aufgrund der Organisation und der zusätzlichen Kosten eine Reisebremse darstellt». Das Mindestziel sei es die Altersgrenze von sechs auf 14 zu heben.

« Das eigentliche Problem ist die Unvorhersehbarkeit »

«Die Branche ist seit langem beeinträchtigt und muss sich mit Regeln auseinandersetzen, die ständig ändern», erinnert Michael Gloor, Geschäftsführer der Travel Group Luxembourg. «Das eigentliche Problem ist die Unvorhersehbarkeit.» Und das obwohl die Dinge langsam wieder eine bessere Richtung einschlagen. Jedes Land kann zu jedem Zeitpunkt neue Beschränkungen und spezifische Regeln festlegen. So wie beispielsweise Deutschland erst kürzlich Portugal wieder neu eingestuft hat.

LuxAirport seinerseits zitiert einen Brief des Airports Council International (ACI) und drei weiterer Verbände, der sich an die Staats- und Regierungschefs richtet. Bemängelt werden hier die unterschiedlichen Ansätze des Covid-Zertifikats und dessen Überprüfung innerhalb der EU, die einen reibungslosen Ablauf des Sommerreiseverkehrs gefährden. Gefordert wurde, dass nationale Portale eingerichtet werden sollen, die die Zertifikate der Passagiere von zu Hause aus («off-airport») digital verifizieren. Denn auch die Warteschlangen, die durch «die doppelten Kontrollen und die mangelnden Werkzeuge für Fluggesellschaften» entstehen, würden ihnen Sorgen bereiten. Nach Angaben der International Air Transport Association hat sich die durchschnittliche Check-in-Zeit um 500 Prozent auf zwölf Minuten pro Passagier erhöht.

(nm/L'essentiel)